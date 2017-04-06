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BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI

06 Nisan 2017 Perşembe 15:44
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BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 31 Mart itibarıyla 1 trilyon 861,8 milyar liraya yükseldi

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI
İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 25 milyar 555 milyon lira artarak 1 trilyon 861 milyar 814 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 31 Mart ile biten haftada 25 milyar 555 milyon lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 836 milyar 259 milyon liradan 1 trilyon 861 milyar 814 milyon liraya ulaştı.  Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 50 milyar 458 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 716 milyar 707 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.  Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 31 Mart ile biten haftada 8 milyar 148 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 612 milyar 469 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 31 Mart ile biten haftada 2 milyar 326 milyon lira artarak 352 milyar 197 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 172 milyar 843 milyon lirası konut, 6 milyar 542 milyon lirası taşıt ve 172 milyar 812 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 12 milyar 73 milyon lira artarak 252 milyar 348 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artarak 82 milyar 222 milyon lira oldu. Söz konusu bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 10 milyon lirası taksitli, 44 milyar 212 milyon lirası da taksitsiz oldu.  Bu arada, bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 31 Mart itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,8 artarak 13 milyar 393 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacaklar bir önceki hafta 13 milyar 151 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. 

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 554 milyon lira artarak 359 milyar 107 milyon liradan 359 milyar 661 milyon liraya çıktı.


Anadolu Haber Ajansı
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