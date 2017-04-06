BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI

Tüketici kredileri
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 31 Mart ile biten haftada 2 milyar 326 milyon lira artarak 352 milyar 197 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 172 milyar 843 milyon lirası konut, 6 milyar 542 milyon lirası taşıt ve 172 milyar 812 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 12 milyar 73 milyon lira artarak 252 milyar 348 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artarak 82 milyar 222 milyon lira oldu. Söz konusu bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 10 milyon lirası taksitli, 44 milyar 212 milyon lirası da taksitsiz oldu. Bu arada, bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 31 Mart itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,8 artarak 13 milyar 393 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacaklar bir önceki hafta 13 milyar 151 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 554 milyon lira artarak 359 milyar 107 milyon liradan 359 milyar 661 milyon liraya çıktı.
Anadolu Haber Ajansı
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