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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

08 Aralık 2016 Perşembe 15:43
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BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 2 Aralık itibarıyla 1 trilyon 744 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 19 milyar 268 milyon lira artarak 1 trilyon 743 milyar 959 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 2 Aralık ile biten haftada 19 milyar 268 milyon lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 724 milyar 691 milyon liradan, 1 trilyon 743 milyar 959 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 48 milyar 29 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 604 milyar 310 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 2 Aralık ile biten haftada 4 milyar 239 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 520 milyar 841 milyon lira oldu.



- Tüketici kredileri



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 2 Aralık ile biten haftada 1 milyar 677 milyon lira artarak 332 milyar 890 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 161 milyar 151 milyon lirası konut, 6 milyar 514 milyon lirası taşıt ve 165 milyar 225 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı yüzde 1,1 artarak 210 milyar 299 milyon liraya, bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,2 yükselerek 82 milyar 451 milyon liraya ulaştı. Söz konusu bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 754 milyon lirası taksitli, 43 milyar 697 milyon lirası da taksitsiz gerçekleştirildi.

Öte yandan, bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 2 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3 artarak 13 milyar 564 milyon liraya yükseldi.. Takipteki alacaklar geçen hafta 13 milyar 173 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 280 milyon lira artarak 337 milyar 753 milyon liradan 338 milyar 33 milyon liraya çıktı.

Anadolu Haber Ajansı
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