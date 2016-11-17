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BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI

17 Kasım 2016 Perşembe 17:23
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BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 11 Kasım itibarıyla 1 trilyon 690,3 milyar liraya yükseldi

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI
İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 19 milyar 107 milyon lira artarak 1 trilyon 690 milyar 288 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 11 Kasım ile biten haftada 19 milyar 107 milyon lira arttı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 671 milyar 181 milyon liradan, 1 trilyon 690 milyar 288 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 46 milyar 364 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 554 milyar 276 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 11 Kasım ile biten haftada 24 milyar 384 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 489 milyar 351 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 11 Kasım ile biten haftada 1 milyar 505 milyon lira artarak 328 milyar 812 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 158 milyar 882 milyon lirası konut, 6 milyar 335 milyon lirası taşıt ve 163 milyar 596 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı yüzde 0,7 artarak 203 milyar 655 milyon liraya yükselirken, bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,1 azalarak 80 milyar 782 milyon liraya geriledi. Söz konusu bireysel kredi kartı alacaklarının 37 milyar 766 milyon lirası taksitli, 43 milyar 15 milyon lirası da taksitsiz gerçekleştirildi. Öte yandan, bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 11 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,2 azalarak 13 milyar 217 milyon liraya geriledi. Takipteki alacaklar geçen hafta 13 milyar 381 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 1 milyar 52 milyon lira azalarak 335 milyar 441 milyon liradan 334 milyar 389 milyon liraya indi.

Anadolu Haber Ajansı
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