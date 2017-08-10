"BANKACILIK SEKTÖRÜ DENGELİ BÜYÜYOR"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "AB ülkeleriyle kıyaslandığında, sektörümüz dengeli bir büyüme içinde, bunu destekleyen en önemli gelişme de milli gelir artışı." dedi.

Birlik, Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye'nin ekonomik ve bankacılık göstergelerini karşılaştırarak hazırladığı "Temel Ekonomi ve Bankacılık Göstergeleri: Türkiye – AB Ülkeleri Araştırması"nı yayımlandı.

Araştırmaya göre AB'ye üye 28 ülkenin Avrupa Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2016 yılı verileri kullanılıyor. AB ülkeleri gelişmiş (ABGÜ) ve gelişmekte olan ülkeler (ABGOÜ) olarak iki gruba ayrılarak; kişi başı geliri 16 bin avronun altında olan ülkeler ABGOÜ olarak gruplandırılıyor.

Buna göre gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) bakımından, Türkiye AB ülkeleri arasında 6'ncı büyük ekonomi konumunda, kişi başı gelir itibarıyla 27. sırada bulunuyor.

Türkiye, GSYH'ye oran olarak, düşük bütçe açığı ve düşük kamu borç stokuyla kamu maliyesinde güçlü bir konumda yer alıyor. Buna karşılık, enflasyonun düşürülmesi ve cari işlemler açığının makul bir düzeyde tutulması çabalarının sürdürülmesi önemini koruyor.

Araştırmaya göre Türkiye bankacılık sektörü, 736 milyar avroluk aktif büyüklüğüyle 13'üncü sırada yer alıyor. Aktiflerin GSYH'ye oranı ABGOÜ ortalaması düzeyinde.

Türkiye yüzde 67 olan kredilerin milli gelire oranıyla ABGOÜ ortalamasına hemen hemen eşit olurken, ABGÜ ortalaması olan yüzde 167'nin oldukça altında.

Kredilerin toplam aktifler içindeki payı AB ortalamasına yakın seyrederken, kredilerin mevduata oranı ABGÜ ve ABGOÜ ortalamalarının üzerinde değer alıyor.

Mevduatın GSYH'ye oranı ABGÜ ve ABGOÜ ortalamalarının gerisinde belirirken, mevduatın toplam pasifler içindeki payı ABGÜ ortalamasına hemen hemen eşit, ABGOÜ ortalamasının altında bir konumda bulunuyor.

Bankacılık sektörü öz kaynak büyüklüğünde 9'uncu, bankacılık sektöründe çalışan sayısı bakımından Türkiye 5'inci sırada yer alıyor.

Bir banka personeline düşen müşteri sayısı bakımından Türkiye 1'inci, şube ve ATM sayısı bakımından Türkiye 6'ncı sırada.

- "AB ile Türkiye arasındaki ölçek farkı azalan bir seyir izliyor"

Araştırmada görüşlerine yer verilen TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, Türkiye'de bankacılık sektörünün, bilanço yapısı, sağlığı ve büyümesi açısından olumlu bir performans sergilediğini belirtti.

AB ülkeleriyle kıyaslandığında, sektörün dengeli bir büyüme içinde bulunduğunu ifade eden Aydın, bunu destekleyen en önemli gelişmenin de milli gelir artışı olduğunu kaydetti.

Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüme sayesinde AB ile Türkiye arasındaki ölçek farkı azalan bir seyir izliyor, bunun sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Türkiye'nin yüksek büyüme performansı ve potansiyeline paralel, hala yüksek olan ölçek farkının azalmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. 2005-2016 döneminde AB ile Türkiye arasında; kişi başına düşen gelir farkı yaklaşık 4 kattan 3 kata, aktifi 19 kattan 9 kata, kredisi 28 kattan 8 kata, mevduatı 15 kattan 9 kata geriledi.

Birliğimiz tarafından hazırlanan rapor, sektör performansını uluslararası karşılaştırmalarla, sayısallaştırarak, sağlıklı bir metodoloji çerçevesinde değerlendiriyor. Türkiye'nin temel ekonomik göstergeleri ve bankacılık sektörünün büyüklüğü; düzenleme, ticaret ve finans alanlarında önemli bir entegrasyon sağladığımız AB ülkeleriyle karşılaştırılarak ortaya net bir tablo çıkarılıyor."

Anadolu Haber Ajansı