BANKACILIK DIŞI FİNANS SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

İSTANBUL (AA) - Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin aktif toplamı, 2016'nın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artışla 103 milyar 577 milyon TL'ye ulaştı.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini tek çatı altında temsil eden Finansal Kurumlar Birliği, üç sektörün 2016 yılı 9 aylık konsolide verilerini açıkladı.

Verilere göre, 2016'nın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç sektörün aktif toplamı yüzde 10,5 artışla 103 milyar 577 milyon TL'ye, işlem hacmi de yüzde 3,1 artışla 114 milyar 133 milyon TL'ye yükseldi.

Bu dönemde üç sektörün faaliyet konusu alacakları yüzde 10,7 artışla 92 milyar 370 milyon TL'ye, öz kaynak büyüklüğü de yüzde 16,2 artışla 15 milyar 134 milyon TL'ye ulaşırken, net karlılık artışı yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve Türkiye'nin de yoğun olarak etkilendiği bölgesel jeopolitik sorunlara rağmen, birlik üyesi şirketlerin reel sektörü desteklemeye devam ettiklerini, ekonomiye sundukları katkıyı artırarak büyümeyi sürdürdüklerini söyledi.

Finansal kiralama sektörünün alacaklarının bu yılın ilk 9 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 40 milyar TL seviyesine ulaştığını aktaran Cantekin, satıp geri kiralama ürünü sayesinde son bir yılda sektörün aktif büyüklüğünün yüzde 5,7, öz kaynaklarının ise yüzde 14,4 büyüdüğünü ifade etti.

Faktoring sektörünün 2016 yılının üçüncü çeyreğinde işlem hacminin 86 milyar TL, alacaklarının ise 26,8 milyar TL olarak gerçekleştiği bilgisini veren Cantekin, bu sektörün aktif büyüklüğünün geçen yıla kıyasla yüzde 9,1 artışla 28,7 milyar TL, öz kaynaklarının ise yüzde 7,8 büyümeyle 5 milyar TL olduğunu dile getirdi.

Cantekin, 62 faktoring şirketiyle faaliyet gösteren sektörün her geçen gün genişleyen ve bugün 96 bini aşan müşterisinin 86 milyar TL'lik ticaretine aracılık ettiğini söyledi.

Finansman şirketlerinin büyüme ivmesinin de devam ettiğini belirten Cantekin, "İşlem hacmi 2016 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 büyüyerek 15 milyar TL'yi aşan sektörün aktif büyüklüğü 30,5 milyar TL seviyesine erişirken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayımız 2 milyona yaklaştı. Sektörün alacak büyüklüğü ise 25,7 milyar TL oldu." dedi.

Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Finansal Kurumlar Birliği olarak temsil ettikleri bankacılık dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içindeki payının aktif büyüklüğüne göre yüzde 3,9, alacaklara göre yüzde 5,4, öz kaynaklara göre de yüzde 4,9'a eriştiğini anlatan Cantekin, toplam işlem hacimlerinin GSMH içindeki payının da yaklaşık yüzde 7,4 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Bankacılık dışı finans sektörü olarak 2016 yılını başarılı bir şekilde geride bırakacaklarına inandığını belirten Cantekin, "Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri sektörlerinin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için bütün paydaşlarıyla yakın bir iletişim içinde geleceğe umutla baktığını söyleyebilirim. Birlik olarak önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla ve her üç sektör arasında giderek güçlenen sinerjinin de katkısıyla başarılı performansımızın devam edeceğine olan inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı