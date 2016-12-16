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BANK ASYA'DA 1,2 MİLYON KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK

16 Aralık 2016 Cuma 12:55
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Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş: (Asya Katılım Bankası nezdindeki sigortalı katılım fonlarının Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla ödenmesi) Ödemelere başlandı ve hala devam ediyor. Burada toplam kişi sayısı 1,2 milyon.

BANK ASYA'DA 1,2 MİLYON KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK
İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Asya Katılım Bankası nezdindeki sigortalı katılım fonlarının Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla ödenmesine ilişkin, "Ödemelere başlandı ve hala devam ediyor. Burada toplam kişi sayısı 1,2 milyon." dedi. 

İkram Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bank Asya ödemelerinin 5 Aralık 2016'dan itibaren Vakıf Katılım aracılığıyla hak sahiplerine ödenmesine başlandığını hatırlattı.

Göktaş, "Ödemelere başlandı ve hala devam ediyor. Burada toplam kişi sayısı 1,2 milyon. Ama burada çok küçük mevduatı olanlar, yani 1 liranın altında parası olanlar bile bize geliyor. Ödemeler devam ediyor, şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Bank Asya ödemelerinin yılbaşından önce bitip bitmeyeceğine ilişkin soru üzerine, Göktaş, şunları kaydetti:

"Bitmez ama işin yoğun kısmı biter. Çünkü insanların ne zaman geleceğine biz karar vermiyoruz. Kimi hemen gelmeyi tercih etti kimi de zaman içinde geliyor ve gelmeye devam ediyor. Gelişler ne kadar süre içinde tamamlanacak, bilmiyoruz. Bizde paraları duruyor. Ne zaman isterlerse gelip çekebilirler. Bize gelen parayı, eğer üzerinde herhangi bir takyidat yoksa anında ödüyoruz. Ama bir takyidat varsa... Biliyorsunuz ki devam eden bir süreç var. Üzerinde bir bloke, haciz, rehin ya da herhangi bir engel yoksa hemen, varsa ilgili taraflardan bu engelin kaldırılmasına ilişkin belgeyi getirmeleri halinde yine hemen ödüyoruz."



- Vakıf Katılım, 2017'de 600-700 kişiyi işe alacak  



İkram Göktaş, Vakıf Katılım'ın şu anda 28 şube ile faaliyet gösterdiğini ifade ederek, inşaatları devam eden şubeleri bulunduğunu, yeni şube açmaya devam edeceklerini söyledi. Göktaş, gelecek yıl büyüme konusunda biraz daha agresif olacaklarını söyledi. 

Bu yıl 10 ay faaliyet gösterdiklerini anımsatan Göktaş, "Vakıf Katılım olarak, gelecek yıl 40 ila 80 arasında yeni şube açmayı planlıyoruz. Şube başına personel sayısı 8 ile 10 kişi arasında değişiyor. 40 şube derseniz, bu 400 kişi yapar, genel müdürlük tarafıyla da 600-700 kişi gibi bir eleman istihdamını beraberinde getirir." diye konuştu. 

Daha önce katılım bankalarında çalışanları işe aldıklarının hatırlatılması üzerine, Göktaş, "Büyüdükçe diğer bankalardan da yavaş yavaş eleman alacağız. Çekirdek kadronun oluşumunda buna önem vermiştik. Ama mevcut katılım bankalarının da durumunu düşündüğümüzde, bu kadar hızlı büyümeyi sadece katılım bankaları içinden karşılamamız çok mümkün değil. Ama daha çok kendimizin yetiştireceği elemanlarla ama tüm konvansiyonel bankalardan da bizim prensiplerimize uygun çalışmak isteyen insanları davet edeceğiz." şeklinde konuştu. 

Göktaş, katılım bankalarının üzerinde çalıştığı ortak kart projesi ile ilgili çalışmalara komitenin devam ettiğini, komitenin çalışmaları sonrasında yönetime sunacakları rapora istinaden "devam" ya da "tamam" kararı vereceklerini bildirdi.

Göktaş, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Vakıfbank'taki yüzde 58 payının Hazine'ye devri ile ilgili direkt taraf olmadıklarını belirterek, "Taraflar Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıfbank. Çalışmalar devam ediyor." dedi. Bu konuda yasa değişikliği gerektiğini bildiğini ifade eden Göktaş, yasa üzerinde çalışıldığını, sürecin gelecek yılın başlarında belli olmasının ümit edildiğini söyledi. 

Anadolu Haber Ajansı
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