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BAKAN TÜFENKCİ'DEN 'ET FİYATLARI' AÇIKLAMASI

25 Mayıs 2017 Perşembe 10:40
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Bakan Tüfenkci:"Ben bu tür spekülasyonlara inanmıyorum. Buna güvenerek hareket edenlerin de zarar edeceğine inanıyorum"

BAKAN TÜFENKCİ'DEN 'ET FİYATLARI' AÇIKLAMASI
İSTANBUL (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de üretilen etin iç talebi yeterince karşılamadığı ve fiyatların 50 liranın üzerine çıkacağı iddiaları ile ilgili, "Ben bu tür spekülasyonlara inanmıyorum. Buna güvenerek hareket edenlerin de zarar edeceğine inanıyorum." dedi. Tüfenkci, 3. İstanbul Ayakkabı Saraciye Fuarına katıldı. Burada stantları gezen Tüfenkci, katılımcılarla sohbet ederek sektör hakkında bilgi aldı. Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlatan Tüfenkci, fuarların sektörler için çok önemli olduğunu kaydetti. Yabancıların bu fuarlara gelmesi ve sipariş vermesinin, gelecek dönemde ayakkabı sektöründeki ihracatın daha da artacağını gösterdiğini vurgulayan Tüfenkci, satıcıların da iç piyasanın canlı olduğunu ifade ettiğini aktardı. Tüfenkci, Türkiye'nin 2017 yılına güçlü bir şekilde girdiğini ve büyümede kredi derecelendirme kuruluşlarının aksine yüzde 4 ve üzerinde, yüzde 4,5'lik bir rakamın yakalanacağını dile getirdi. Tarım sektöründen de gelen güçlü büyüme sinyalleriyle Türkiye'nin 2017'de hedeflerini yakalayacağının altını çizen Tüfenkci, 16 Nisan'da milletin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" dediğini anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti: "Bir anlamda millet cumhurbaşkanımızı genel başkan yapmış oldu. Dolayısıyla direksiyonun başına cumhurbaşkanımızın geçmesiyle beraber Türkiye, demokrasisini geliştirme ve ekonomisini büyütme anlamında yeni bir hamle başlatmış oldu."

"Türkiye'nin ihracat payına bakıldığında domatesin çok bir anlamı yok"
Bakan Tüfenkci, Türkiye'de üretilen etin iç talebi yeterince karşılamadığı ve fiyatların 50 liranın üzerine çıkacağı iddiaları ile ilgili bir soru üzerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu konuyla ilgili adımlar attığını söyledi. Canlı hayvanda gümrük vergilerinin sıfırlandığını anımsatan Tüfenkci, ayrıca Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Et Balık Kurumu vasıtasıyla et ve canlı hayvan ithalatı yaptığına dikkati çekerek, "Ben bu tür spekülasyonlara inanmıyorum. Buna güvenerek hareket edenlerin de zarar edeceğine inanıyorum. Özellikle et girişlerinin hızlanmasıyla beraber, daha doğrusu Et Balık Kurumunun ithalatının bu anlamıyla hızlanmasıyla beraber bunun gerçekleşmeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Zaten biz kontrol ediyoruz piyasaları." diye konuştu. Tüfenkci, bu anlamda ithalatın da sürekli hale getirilmemesi ve üretimin artırılması gerektiğini vurgulayarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu noktada gerekli çalışmaları yaptığını, yem fiyatlarının kontrol altına alınarak aşağı çekilmesiyle birlikte bu konudaki spekülasyonların sonlanacağına inandığının altını çizdi.

Domates ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, domatesin bir sembol olduğunu belirterek, Türkiye'nin ihracat payına bakıldığında domatesin çok bir anlamı olmadığını dile getirdi.

Tüfenkci, Rusya ile ilişkilerin normalleştiğini ve bu ülkeyle ticarette hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Başbakanın da ifade ettiği gibi Rusya'nın kendi domatesini üretmeye başladığını anımsatan Tüfenkci, "Biz domatesimizin pazar sorunu olmadığını düşünüyoruz. Hem iç piyasadaki, hem de dış piyasadaki talepleri karşılayabilecek üretimimiz var. Rusya'nın domatesimize olan ilgisini de biliyoruz. Bunun zaman içerisinde normale döneceğine inanıyoruz."

Anadolu Haber Ajansı
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