BAKAN TÜFENKCİ İHANETİN BİLANÇOSUNU ÇIKARDI

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle Türkiye ekonomisinin sekteye uğratılmaya çalışıldığını belirterek, "15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı milli gelirimiz yaklaşık 50 milyar lira fazla olacaktı." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye ekonomisine ağır faturalar ödetilmek istendiğini söyledi.

Darbe girişiminin ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının siyasi kaygılarla Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü anımsatan Tüfenkci, "Mayıs 2016'da 2,9 milyon olan işsiz sayısı, 2016 sonunda 3,9 milyona kadar yükseldi, istihdam edilen kişi sayısı da yaklaşık 1 milyon geriledi." diye konuştu.

Tüfenkci, felaket tellallığı yapan kesimlerin çirkin oyunlarını o dönem Borsa İstanbul'da da yürütmeye çalıştıklarına işaret ederek, 15 Temmuz'un sonrasındaki haftada BIST100 endeksinin yüzde 13,3 değer kaybıyla 71 bin puana kadar gerilediğine dikkati çekti.

Buna bağlı olarak Borsa İstanbul'un piyasa değerinin bir haftada 80 milyar lira azaldığına değinen Tüfenkci, bugün gelinen noktada endeksin Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdığını kaydetti.

Darbe girişiminin dış ticaret alanında da Türkiye'ye ağır faturalar ödettiğine işaret eden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Temmuz 2016'da ihracatımız yüzde 11,5 azalırken dış ticaret hacmimizde ise yüzde 16,4 daralma oldu. 2016 yılında ihracatımız değer bazında yalnızca yüzde 0,9 gerilerken, miktar bazında yüzde 4 artış gösterdi. Değer bazındaki bu azalışta yıl boyu yaşanan keskin döviz kuru hareketlerinin de payı büyüktü. Bakanlığımız verilerine göre ihracatımız yılın ilk altı ayı itibarıyla yüzde 8,2, ithalatımız ise yüzde 8,8 arttı, dış ticaret hacmimiz de yüzde 8,5 genişledi. İhanet sonrası performansımız yaralarımızı hızla sardığımızın göstergesi. Son 11 ayda ihracatımız da dış ticaret hacmimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artış gösterdi."





- "En ağır faturayı turizmciler ödedi"

Tüfenkci, bu süreçten en ağır etkilenen sektörün turizm olduğuna dikkati çekerek, oluşturulan suni algı sonucu Temmuz 2016'da ülkeye giriş yapan turist sayısının yüzde 36,7 gerilediğini söyledi.

Yılın ilk beş ayında gelen turist sayısının yüzde 5,6 arttığını dile getiren Tüfenkci, "İnanıyoruz ki bu yaz sezonunda turizm sektörü geçen yılın ağır faturasının yaralarını hızla saracak. 15 Temmuz'dan önceki 10 aylık dönemde ülkemize gelen turist sayısı 24,2 milyon iken darbe girişimi sonrasındaki 10 aylık dönemde ise bu sayı 19,9 milyon kişiye geriledi. Ortalama bir turistin harcama miktarının 700 dolar olduğu değerlendirilirse turizm gelirlerindeki gerilemenin yaklaşık 3 milyar dolar olduğu değerlendirilebilir." diye konuştu.





- Türkiye'ye giriş-çıkış yapan araç sayısı

Tüfenkci, 2015'te ülkeye giriş ve çıkış yapan araç sayısının 8,3 milyon, giriş ve çıkış yapan toplam yolcu sayısının 113,5 milyon olduğunu belirterek, geçen yıl bu rakamın araçlarda 7,4 milyona, yolcularda ise 79,6 milyona gerilediğini bildirdi.

Türkiye'ye karşı oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıya rağmen ülke ekonomisine dış dünyanın ilgisinin sürdüğünü vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"1 Ağustos 2015-1 Nisan 2016 tarihlerinde gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı 9,6 milyar dolar iken, 1 Ağustos 2016-1 Nisan 2017 tarihlerinde doğrudan yabancı sermaye miktarı 9,4 milyar dolar oldu. Doğrudan yabancı sermaye miktarı 2016'nın ilk dört ayında 3,4 milyar dolar, bu yılın aynı döneminde ise 3,6 milyar dolar oldu. Veriler bize hain darbe girişiminin uluslararası ve yerli yatırımcı üzerinde etkisinin olmadığını, hatta bazı verilerde artışı engelleyemediğini gösteriyor. Bunda başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere hükümet iradesinin ve politikalarının büyük etkisi vardır. 15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemizin bir daha yaşamaması gereken bir musibet olarak geride kaldı. Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimizi etkin ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğiz."





- "Hızla toparlandık"

Tüfenkci, yaşanan gelişmelere karşın Türkiye ekonomisinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızla toparlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi milletimize ve ekonomimize yöneltilmemiş olsaydı, 2015'in üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9, son çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen ekonomimiz, 2016 yılında da bu büyümeyi yakalayacak, milli gelirimiz yaklaşık 50 milyar lira fazla olacaktı. Bugün iş gücü istatistiklerinde Mayıs 2016'dan daha iyi bir konumda olabilecektik. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde ülke çapında iş dünyası örgütlerinin katkısıyla yürüttüğümüz istihdam seferberliği ile 15 Temmuz'un yaralarını hızla sardık, bu yılın ilk beş ayında 1,1 milyon kişiye istihdam sağladık."

Anadolu Haber Ajansı