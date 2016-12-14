BAKAN TÜFENKCİ, AVM YATIRIMCILARINI KABUL ETTİ

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışveriş merkezlerinde (AVM) iş yeri kiralarının Türk lirası ile ödenmesine ilişkin uygulamanın devam edeceğini belirterek, "Bazı AVM'lerimiz zaten kendi içerisinde döviz kurunu belli bir noktada sabitlemişlerdi. Önümüzdeki dönemde kimisi döviz kurunu sabitleyerek, kimisi indirerek, kimisi kendi bütçeleri içinde kiracılara indirim yaparak destek vermeyi düşünüyorlar." dedi.

Tüfenkci, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü ve beraberindeki heyeti, Bakanlıktaki toplantı salonunda kabul etti.

İnsanların refah düzeyini artırmak ve piyasayı canlandırmak için AVM işletmecileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Tüfenkci, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlar itibarıyla ekonominin büyümeye devam etmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğine dikkati çekti. Tüfenkci, "Bu çerçevede Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yöneticileri ile neler yapabiliriz? Özellikle kiraların Türk lirası üzerinden tahsili veya perakende sektöründe olan, kendilerinin kiracıları konumunda olan perakendeci esnafımıza veya işletmelerimize ne tür yardımlarda bulunabilirler, bu hususları konuştuk ve kendilerinin fikirlerini aldık." diye konuştu.

Tüfenkci, AVM'lerde iş yeri kiralarının Türk lirası ile ödenmesi uygulamasının yaygınlaşarak devam edeceğini vurgulayarak, "Bazı AVM'lerimiz zaten kendi içerisinde döviz kurunu belli bir noktada sabitlemişlerdi. Önümüzdeki dönemde kimisi döviz kurunu sabitleyerek, kimisi indirerek, kimisi kendi bütçeleri içinde kiracılara indirim yaparak destek vermeyi düşünüyorlar. Bütün AVM'leri aynı şartlarda değerlendirmemek lazım. Her AVM, sıkıntılı zamanda perakendecinin, kiracısının yanında olduğunu gösterme adına böyle bir çalışmayı bu toplantıdan sonra biraz daha önemseyerek yapacaklar." ifadesini kullandı.

AVM yöneticilerinin, genel anlamda Türkiye ekonomisinin canlandırılması noktasında fikirlerini paylaştıklarını anlatan Tüfenkci, bu yatırımcıları rahatsız edecek veya onlara ilave yük getirecek bir uygulamanın içerisinde bulunmalarının serbest piyasa koşullarında mümkün olmadığını kaydetti.

Belgü de Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Biz Türkiye'de yatırımı olan yerli yabancı bütün yatırımcılar, ekonomiye destek olmak için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Biz burada üzerimize düşen vazifeyi mutlaka yerine getireceğiz. Dönemsel olarak hem kurları hem kiraları olabildiği kadar gözden geçirerek perakendecinin yanında olmaya gayret edeceğiz." dedi.

Anadolu Haber Ajansı