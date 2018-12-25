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Bakan Pakdemirli ''Destekler sürecek''

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarımda kırsal kalkınmaya destek için 50 hayvancılık projesine 37 milyon liralık hibe verilecek" dedi.

Bakan Pakdemirli ''Destekler sürecek''

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarımda kırsal kalkınmaya destek için 50 hayvancılık projesine 37 milyon liralık hibe verilecek" dedi.

25 Aralık 2018 Salı 15:00
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Bakan Pakdemirli ''Destekler sürecek''

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı” (IPARD)-II 3. Çağrı İlanı kapsamında bugün 6. grupta yer alan 50 hayvancılık projesini onaylayarak hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattıklarını ifade ederek, bu destekle birlikte toplam hibenin 781 milyon liraya yükseldiğini söyledi.

50 hayvancılık projesine toplam 37 milyon TL hibe desteği verileceğini belirten Pakdemirli, “Bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 77 milyon TL’lik yatırım yapılacak. 6. grupta yer alan bu projelerle birlikte IPARD-II 3. çağrı kapsamımda desteklenecek tüm projeleri açıkladık. Böylece toplamda onaylanan 2 bin 316 projeye 781 milyon TL hibe sağladık. Bu hibelerle birlikte kırsalda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yatırım yapılacak” diye konuştu.

DESTEKLER SÜRECEK
Bu tesislerde 7 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını beklediklerini de vurgulayan Bakan Pakdemirli, TKDK üzerinden kırsal kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceklerinin de altını çizdi. 

Anahtar Kelimeler:
Bakan PakdemirliDestek
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