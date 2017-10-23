Bakan Özlü: Yüzde 5 büyüme yetmez

Yüzden fazla firmayı bir araya getiren Kolejli İş Dünyası Zirvesi, Kolejli İş Adamları Derneği’nin ev sahipliğinde 4. kez sektör liderlerini Ankara’da buluşturdu. Kolejli İşadamları Derneği Başkanı (KİD) Hakan Çınar'ın konuşması ile başlayan Zirve, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Bşk. Yrd. Necdet Akkaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’in katılımıyla gerçekleşti. "Yüzde 5'lerdeki büyüme Türkiye'ye yetmez.



Türkiye'nin daha fazla büyümesi lazım" açıklamasında bulunan Özlü “Türk ekonomisi, hormonlu değil, organik bir ekonomi olduğunu ispatladı. Ekonomimiz, dışarıdan veya içeriden gelebilecek, her türlü müdahaleye karşı dirençlidir. KOSGEB desteklerini daha çok teknolojik ürün üreten KOBİ'lere ve imalat sanayisine yönlendireceğiz" dedi.





Kolejli İşadamları Derneği Başkanı (KİD) Hakan Çınar ise direkt uçuşlar noktasında bu zamana kadar ısrarcı olduklarının altını çizerek “Direkt uçuşları, ASO ve ATO’nun katkılarıyla çok yeterli olmasa da bir aşamaya ulaştırabildik. Ankara’nın bir fuar kenti olması, bilim ve teknoloji odaklı projeler ile yurt dışından, Türkiye’ye nitelikli turist ve iş adamlarının gelmesi için, proje ve taleplerimiz devam edecektir” dedi.

“Milli otomobil üretmeliyiz”

Milli otomobil hususunda devletin her türlü desteği verdiğinin altını çizen Hakan Çınar “Devletimizin yıllarını milli ve yerli elektrikli otomobil üretmek için adamış Kolejli bir firmamızı desteklemesi için de derneğimiz her türlü çalışmayı yapacaktır” dedi. Zirve’nin 3. Gününde Ankara Koleji ve diğer TED okullarından gelecek olan öğrencileri ağırlayacağını söyleyen Çınar “Gelecek vizyonlarının oluşması için bu durum öğrencilerimize ışık olacaktır” dedi.

“Newyork’a uçuş istiyoruz”

Zirveye katılan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de ülkenin zor ve kritik dönemlerden geçtiğini ifade ederek, işadamlarına "Lütfen pozitif enerji verelim. Güzel şeyleri konuşalım, moralleri yükseltelim." çağrısında bulundu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu da THY ile yaptıkları görüşmeler neticesinde, Ankara'dan direkt Berlin, Frankfurt, Viyana ve Paris uçuşlarının 29 Ekim'de başlayacağını belirterek, "Bu noktalara, Amsterdam ve Londra da eklenecek. Newyork'u da istiyoruz. Takipçisi olacağız." dedi.

“Girişimciler ekonominin bel kemiği”

Özlü, TED Ankara Koleji'nde düzenlenen 4. Kolejli İş Dünyası Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, üretim yapan, istihdam oluşturan, kazancının vergisini ödeyen, risk alan herkesin Türkiye için son derece kıymetli olduğunu söyledi. Girişimcileri ekonominin bel kemiği olarak gördüklerini aktaran Özlü, "Bir ülkede emek, sermaye ve toprak var diye kalkınma olmaz. Girişimci varsa kalkınma olur. Bu nedenle, planlanan bütün ekonomi politikalarının hedefi, girişimcinin önündeki engelleri kaldırmaktır" dedi.

“KOBİ’lere destek sağlamaya devam edeceğiz”

Özlü, hükümetin bugüne kadar sağladığı desteklerin hedefine ulaştığını, ekonomiye ciddi katkılar sunduğunu ve piyasayı canlandırdığını ifade ederek “ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla bir ay içinde açıklanan KOBİ Gelişim Destek Programı'yla (KOBİGEL) üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin payının artırılması için proje teklif çağrısına çıktık. KOBİGEL kapsamında, proje başına 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira destek verdik” dedi.



Özlü, şu ana kadar 8 bin proje başvurusu aldıklarını dile getirdi. "KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programını"nın da dün açıklandığını anımsatan Özlü, "Bu önemli destek programında esas olarak, teknolojik ürün odaklı yatırım yapmak isteyen KOBİ'lerimizin, finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz, yerli üretim yapmalarını teşvik ediyoruz." diye konuştu.

“İhracatımız ithalata bağımlı”

Özlü, yüksek teknolojili üretimin önemine dikkati çekerek, ülke ihracatının ithalata bağımlı olduğunu söyledi. İhraç edilen her 100 dolarlık ürünün 58,3 dolarının ithal kalemlerden oluştuğunu bildiren Özlü, "İhracatı artırmaya çalıştığımızda ithalata da otomatik artıyor. İhracatla ithalat arasındaki farkı kolay kolay kapatamıyoruz. Gerçek açık teknoloji açığıdır, ne zaman teknoloji açığımızı kapatırsak otomatik olarak dış ticaret açığımız ve cari açığımız kapanacak. Türkiye'nin teknoloji açığının kapanmasında siz değeri girişimcilere büyük görev düşüyor. Sizlerden yüksek teknolojiye yatırım yapmanızı, yüksek teknolojili ürünler üretmenizi bekliyoruz.değerlendirmesinde bulundu. Özlü, KOSGEB eliyle yılda 1,1 milyar lira destek verdiklerini anlatarak “ KOSGEB desteklerini daha çok teknolojik ürün üreten KOBİ'lere ve imalat sanayisine yönlendireceğiz. 1,1 milyar lirayı birden yönlendirmesek de gelecek yıl en az yarısını imalat sanayimize yönlendireceğiz. Ar-Ge yapmış teknolojik ürün ortaya koymuş fakat ticarileştirilmesinde sıkıntı yaşayan KOBİ'leri destekleyeceğiz. İthal ürünleri yerli olarak üretmek isteyen girişimcilerin bir defalık masraflarını karşılayacağız. Bu ürünlerin piyasaya girmesine, pazarda yer tutmasına destek olacağız." ifadelerini kullandı.Basın Bülteni