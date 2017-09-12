BAKAN ÖZLÜ, VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksinin 2017'nin ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 1,36, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksinin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,34 arttığını belirterek, "Verimlilik rakamlarındaki bu artış, istikrarlı büyümenin de önemli bir sonucu ve göstergesidir. Türkiye verimlilikle birlikte büyümektedir." ifadelerini kullandı.

Özlü, yazılı açıklamasında, bu yılın ikinci çeyreğine ait verimlilik istatistiklerini değerlendirdi.

Verimlilik Genel Müdürlüğünce Üç Aylık Ulusal Verimlilik İstatistikleri kapsamında yayımlanan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksinin, 2017'nin ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 1,36, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksinin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,34 arttığını kaydeden Özlü, işgücü verimliliği kaynaklarına bakıldığında bu yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen artışın hem bir önceki dönem hem de geçen yılın aynı periyoduna göre artan üretim endeksi kaynaklı olduğunu bildirdi.

Bakan Özlü, şu bilgileri verdi:

"Son 30 dönem için toplam sanayi verimlilik artışının kaynaklarına bakıldığında bu artışın üretim artışı kaynaklı olduğu ve büyümenin itici gücünün istikrarlı şekilde artan istihdamın yanında üretim endeksi olduğu ortaya çıkmaktadır. Verilere göre, 2010 başından itibaren üretim endeksinin yıllık ortalama yüzde 6,37, istihdam endeksinin ise yıllık ortalama 3,08 artığını gözlemekteyiz. Bölümler itibarıyla bakıldığında, önceki döneme göre çalışan kişi başına üretim endeksinde imalat sanayini oluşturan 24 alt sektörün 14'ünde artış olmuş, en büyük artış yüzde 39,60 ile 'diğer ulaşım araçlarının imalatı', en büyük azalış ise yüzde 13,05 ile 'temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı' bölümünde olduğu görülmüştür."

Türkiye ekonomisindeki istikrarın en önemli bileşenlerinden dış ticaret hacminin artmasının ülke sanayisinin dinamiklerini olumlu etkilemesiyle bu durumun 2017'nin ikinci çeyreğinde de önceki dönemlerde olduğu gibi verimlilik rakamlarına artış şeklinde yansıdığını vurgulayan Özlü, gelecek dönemlerde de ülke ekonomisine yönelik istihdam teşvik uygulamaları, imalat sanayine girişimci destekleri gibi plan ve programlar sayesinde ekonomik dinamiklerin güçleneceği ve ekonomik istikrarın desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Özlü, yürütülen kapsamlı ve bütüncül faaliyetlerin ülke ekonomisinde sağladığı olumlu etkilerin ilerleyen dönemlerde de verimlilik artışlarıyla kendini göstermeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Verimlilik rakamlarındaki bu artış, istikrarlı büyümenin de önemli bir sonucu ve göstergesidir. Türkiye verimlilikle birlikte büyümektedir. Verimlilik göstergeleri, ekonomik kalkınmanın çok önemli anahtarlarından biridir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Küresel ölçekte bir başarı"

Açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarında da anlaşılacağı gibi Türkiye'nin büyümede istikrarı yakaladığına işaret eden Özlü, ikinci çeyrekteki 5,1'lik büyümenin ilerleyen çeyreklerde de mutlak suretle süreceğini bildirdi.

Özlü, Türkiye'nin yüksek büyümeye ihtiyacı olduğunu ve bunun verimlilikle destekleneceğine dikkati çekerek, "Ülkemiz son 15 yılda ortalama 5,7 büyüme performansı göstermiştir. Bu büyümede, elbette kapsamlı reform paketleri, teşvikleri ve projelerin önemli katkıları olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin büyümedeki hedefinden hiçbir koşulda sapmayacağını kaydeden Özlü, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içindeki en hızlı büyüme performanslarından birine sahip ülkemizin yıldızı parlamaya devam edecektir. Türkiye'nin bilim, sanayi, teknoloji, istihdam ve verimlikle birlikte büyüyor olması çevremizdeki ateş çemberi de dikkate alındığında küresel ölçekte bir başarıdır." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Anadolu Haber Ajansı