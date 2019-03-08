Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
101538
ALTIN
226.597
DOLAR
5.4304
STERLİN
7.1047
EURO
6.1002

Bakan Ersoy: Almanya pazarında yüzde 58'lik artış var

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ile ITB Berlin Fuarı'nda bir araya geldi.

Bakan Ersoy: Almanya pazarında yüzde 58'lik artış var

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ile ITB Berlin Fuarı'nda bir araya geldi.

08 Mart 2019 Cuma 11:54
2011 Okunma
Bakan Ersoy: Almanya pazarında yüzde 58'lik artış var

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya’nın başkenti Berlin’de devam eden 53. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda Türkiye standında verilen resepsiyona katıldı. Bakan Ersoy, resepsiyon öncesi turizmcilerle çeşitli toplantılar yaptı, hepsinin standını birer birer ziyaret etti.

Bakan Ersoy, bugün itibariyle Türkiye olarak Almanya pazarında erken rezervasyon oranında geçen seneye göre yüzde 58’lik bir artış yaşandığını dile getirdi.

Türkiye’nin yaptığı emeklerin karşılığını yavaş yavaş almaya başladığının altını çizen Bakan Ersoy, “ 2018’de yakaladığımız çıkışın 2019’da da devam edeceğini umut ediyoruz. Bu sene rakamlar böyle devam ederse 52,53 milyon turist sayısını yakalarız. Ama önemli olan turist başı ve toplam geliri arttırmaktır. 70 milyon turist hedefi önemli. Ama 70 milyar dolar gelir çok daha önemli. Bu rakama ulaşabilmek için ülkemizin 81 iline turizmi yayabilmek için çalışmalarımız devam ediyor.”diye konuştu.

"81 İLE TURİZMİ YAYMA"

Türkiye’de sadece, deniz kum ve güneşten ibaret olmadığını dile getiren Ersoy, “ Kültür,arkeoloj ve gastronomi özellikleriyle rakipsiz olan bir ülkedir. Bu özelliklerin içinde olduğu bir tanıtım konsepti turizmimizi daha da geliştirecek. Bu gibi fuarlarda da rakipsiz olan kültürümüzü ve tarihimizi tanıtıyoruz. Türkiye’nin her tanıtımında bundan sonra gastronomiyi de göreceksiniz. Klasikleşmiş destinasyonların yanına yeni destinasyonlarda ekleyerek, 81 ile yayarak hem turist sayısını hem de turizm verilerinin önünü açacak bir stratejiye karar verdik. ”diye konuştu.

"10,20 YILLIK PLAN"

Mayıs, haziran döneminde Turizm Geliştirme Fonu’nu hayata geçirmeyi planladıklarının altını çizen Bakan Ersoy, “Önemli olan Türkiye’nin tanımıyla ilgili bütçeyi, hem de uzun vadeli tanıtım stratejisini hayata geçireceğiz. Türkiye, bir, iki, üç yıllık stratejilerden, 10,20 yıllık turizm geliştirme stratejilerini oluşturacağız. Turizmcilerin desteğiyle Türkiye turizmini çok daha ilerilere götüreceğiz“ ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 08.03.2019 12:16
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMehmet Nuri ErsoyFuarBerlinITB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Uçtan Uca Marka ve Turquality Programı' başladı
'Uçtan Uca Marka ve Turquality Programı' başladı
THY, kârını 5 kattan fazla artırdı
THY, kârını 5 kattan fazla artırdı
Eminevim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a sponsor oldu
Eminevim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a sponsor oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim