banner197
Ana SayfaEKONOMİ

BAKAN ÇELİK'TEN PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

24 Mayıs 2017 Çarşamba 16:36
Bu haber 452 kez okundu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: "Bakanlığımız bünyesine 2 bin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine 500, TKDK'ya 200 olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceğiz"

BAKAN ÇELİK'TEN PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, personel alımına ilişkin, "Bakanlığımız bünyesine 2 bin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) 500, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) 200 olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, gündemde olan personel alımı konusunda nihai aşamaya gelindiği bildirdi.

Bu kapsamda 2 bini Bakanlığın bünyesine, 500’ü Tarım Kredi'ye ve 200’ü de TKDK'ya olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceklerini belirten Çelik, bakanlık çatısı altında istihdam edilecek 2 bin kişinin Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda görev yapacağını kaydetti.

Çelik, ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, veteriner hekim gibi alanlardan istihdam edilecek 2 bin kişinin alımına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını vurgulayarak, Tarım Kredi bünyesine alınacak 500 kişiye ilişkin olarak ise başvuru sürecinin devam ettiğine işaret etti.

Tarım Kredi’nin 17 bölge birliğine bağlı kooperatiflerde 286 kooperatif görevlisi, 204 ziraat mühendisi, merkez birliği bünyesine ise 10 müfettiş yardımcısı alınacağına dikkati çeken Çelik, "TKDK'ya alacağımız 200 kişi, denetim, hukuk, yerinde kontrol, proje uzmanı ve idari konularda görev yapacak. TKDK’nın personel alımına ilişkin detaylar, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak." bilgisini aktardı.




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.