BAKAN ALBAYRAK'TAN 1 MİLYON AİLEYE DOĞALGAZ MÜJDESİ

KIRŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "2017 ve 2018 yılında çok büyük bir doğalgaz hamlesi için düğmeye bastık. Sadece 81 ili tamamlamayacağız. 200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi bu iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız." dedi.

Bakan Albayrak, Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fafkültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genç Kürsü" programında öğrencilerle bir araya gelerek yapılan yatırımlar ve anayasa değişikliği halk oylaması ile ilgili düşüncelerini anlattı.

Daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla buluşan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Ahi Evran-ı Veli Hazretlerinin memleketi Kırşehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırşehir'e iki sürprizle geldiğini belirten Albayrak, Kaman ve Mucur ilçelerine bu yıl sonuna kadar doğalgazı getireceklerini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Albayrak, doğalgaz yatırımlarına da değinerek, şöyle konuştu:

"Kırşehir'e hem hasbihal etmek hem de güzel bir sürprizle gelelim istedik. Konuşmaya sürprizle girelim ki ağzımız tatlansın istedik. İnşallah, hem Kaman hem de Mucur'a bu yıl sonuna kadar doğalgazı getiriyoruz. 2017 ve 2018 yılında, çok büyük bir doğalgaz hamlesi için düğmeye bastık. Sadece 81 ili tamamlamayacağız. 200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi bu iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız. Bunun ayaklarından birisi olan Kırşehir'imizde bu sene 2 ilçemizi inşallah önümüzdeki kış doğalgazla buluşturacağız."

AK Parti olarak liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda yeni, büyük ve güçlü Türkiye istikametinde çok çalışarak millete layık olmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Albayrak, halka hizmeti hakka hizmet olarak anlayan, yaşayan, hisseden bir siyasi geleneğin temsilcileri olduklarını kaydetti.

Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına da değinen Albayrak, Türkiye'nin içinden geçtiği bu yeni dönemde belki de 200 yıllık bu toprakların kaderindeki en önemli seçim olacağını vurguladı.

Albayrak, son 15 yılda gelinen noktada hem Türkiye hem de Kırşehir'in gelişmeleri yakından gördüğüne vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz bu süreçte neler yaşadığımızı, tüm milletimizle birlikte Kırşehir de canlı şahit olarak yaşadı. 15 Temmuz'u yaşadık. Bütün bunlara şahitlik ettik. Türkiye'nin son 15 yıllık yolculuğunda cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin nereden nereye geldiği, bu yolculuk içinde Türkiye'nin büyük bir ülke, tarihiyle yakışır, tarihiyle hemhal olan bir Türkiye yolculuğunda hangi merhalelerden, mücadelelerden geçtiğini, siyasiler olarak Ankara'da biz değil artık, tüm Türkiye olarak Kırşehir'de yaşadı mı, yaşıyor mu? 15 Temmuzla artık yeni bir dönem başladı. Bu ülkede halkın iradesinin temsili noktasında artık bizim bir dakika bile kaybetme lüksümüz yok. Cumhuriyet, 80 milyon olarak her birimizin kanımızın son damlasına kadar savunmamız gereken bir değer. Öyle değil mi? Cumhuriyet halkın yönetimi, milletin iradesi demek. 15 yıldır bu halktan aldığı güçle, halkın temsili ve iradesiyle tüm farklı güç odaklarıyla savaşa savaşa 15 Temmuz'a geldik ve 15 Temmuz'da bir fiil savaşa, tankın, askerin, uçağın önünde dikilerek artık hayatımızın hiçbir önemimin olmadığını, 'bu ülkenin bekası için gerekirse bunu bile vermeye hazırız' diyen bir millet olarak dünya sahnesine çıktık. 15 Temmuz sonrası yurt içi ve dışındaki seyahatlerimizde muhataplarımızla konuştuğumuzda, bir hayranlıkla, özenerek bizle konuşuyorlar anlatamam size."

Toplantıya, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Mustafa Kendirli, sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.

Anadolu Haber Ajansı