BAKAN AĞBAL'DAN YENİDEN YAPILANDIRMA MÜJDESİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda "16 Nisan sonrası dönemde kurdaki, faiz oranlarındaki gelişmeler, ekonomik büyüme, yatırım harcamaları ve Türkiye'ye gelecek sermaye bakımından kısa vadede olumlu etkiler görülecek. Bu net. Piyasa da bunu istiyor. Türkiye'nin olumlu bir hikayesi olacaksa, bu olumlu hikayenin adı, referandumda 'evet' çıkmasıdır." dedi.

"17 Nisan'dan itibaren Türkiye gündeminin birinci sırasına ekonomi oturacak." diyen Ağbal, "Ekonominin de iki temel ayağı olacak, bir reform, iki ekonomik canlanmayı daha da güçlendirecek yeni destek ve teşviklerin geliştirilmesi. (Devam eden destek ve teşviklerin sonuçlarına ilişkin) Son derece olumlu gelişmeleri görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Ağbal, şunları söyledi:

"Maliye politikasındaki mali disiplinle ekonomiye destek verme arasındaki dengeye Türkiye olarak sonuna kadar dikkat ediyoruz. Onun için mali disipline devam edeceğiz. Geçici vergi indirimleri, geçici harcama artışları yapacağız ama Türkiye'nin bütçe dengesinin orta vadede yüzde 1'ler düzeyinde giden dengesini değiştirmeyeceğiz. Yapısal bütçe dengesini tutacağız ve koruyacağız. Şu anda bütçe kontrollü bir şekilde hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor."





Yeniden yapılandırma müjdesi

Yeniden yapılandırma konusunda Ağbal, "Planımız, inşallah 16 Nisan'dan sonra hızlı bir şekilde Meclise yasa tasarısını göndereceğiz. Yasanın hızlı bir şekilde görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde mayıs ayı içerisinde başvuruları alırız ve ondan sonra da ödemeler başlar. Aynı şekilde önceki yeniden yapılandırma kanununda olduğu gibi 36 aya kadar taksitlendirme imkanı olacak. 'Ben borcumu peşin ödemek istiyorum' diyen vatandaşımıza aynı şekilde peşin ödeme indirimi olacak ve vatandaşlarımız burada seçeneklerden hangisini istiyorsa 6 ay, 9 ay onları seçebilecekler. Burada 2016'daki yapılandırmaya müracaat etmemiş vatandaşlarımız için de bir şans veriyoruz." dedi.

"Önceki kanundaki gibi matrah artırımı, vergi incelemelerine bağlı ihtilafların giderilmesi konuları olmayacak." diyen Bakan Ağbal, şöyle konuştu:

"Sadece ve sadece borçların yeniden yapılandırması olacak. Burada hiçbir şeyi affetmiyoruz. Bir kuruş vergi alacağını, hiçbir şekilde almama şeklinde bir düzenleme yapmıyoruz. Vatandaşlarımıza mevcut borçlarını bir kuruş azaltmadan taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Kafaları karıştıran, bile bile birtakım yanlış açıklamalar yapılıyor, buna da üzülüyorum."

Anadolu Haber Ajansı