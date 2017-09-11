banner181

banner213
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

BAĞIMSIZ GSYH GEÇEN YIL YÜZDE 3,2 ARTTI

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:42
Bu haber 525 kez okundu

Geçen yıl GSYH'de en yüksek payı yüzde 16,6 ile imalat sanayi aldı, imalatı yüzde 11,4 ile toptan ve perakende ticaret ve yüzde 8,6 ile inşaat sektörü izledi

BAĞIMSIZ GSYH GEÇEN YIL YÜZDE 3,2 ARTTI
ANKARA (AA) - Türkiye'de bağımsız yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016'da yüzde 3,2 artış gösterdi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla" verilerini açıkladı.

Buna göre, yıllık bilançolara ve gelir tablolarına dayalı olarak üretim yöntemine göre hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 11,5 artarak 2 trilyon 608 milyar 526 milyon lira oldu. Geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılada en yüksek payı yüzde 16,6 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 11,4 ile toptan ve perakende ticaret ve yüzde 8,6 ile inşaat sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurtiçi hasılada en düşük pay, hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla, 2016 yılında cari fiyatlarla 32 bin 904 lira (10 bin 883 dolar) olarak hesaplandı.

- Hanehalkı nihai tüketim harcamaları arttı

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları, 2016'da bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 3,7 arttı. Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 59,8 olarak kaydedildi. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 21,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,73 ile ulaştırma ve yüzde 15,68 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2016 yılında yüzde 14,8 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,2 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı 2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, yüzde 1,9 azalırken, ithalatı yüzde 3,7 arttı.

- İş gücü ödemeleri yüzde 22,9 yükseldi

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamalarına göre iş gücü ödemeleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 4,1 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı 2015 yılında yüzde 33,2 iken, bu oran geçen yıl yüzde 36,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2015 yılında yüzde 50,4 iken, geçen yıl yüzde 47,1 olarak hesaplandı.

Ulusal Hesaplar Sistemi metodolojisi gereği, dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla değerleri tahmin niteliği taşımakta olup, ilerleyen çeyreklerde ve yıl sonunda güncellenmiş verilerle revize ediliyor. Yıllık güncellenmiş veriler kullanılarak hazırlanan "Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla" haber bülteniyle, 2015 yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla ve tüm çeyrekler, 4 dönem toplamından elde edilen 2016 yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla ve tüm çeyrekler revize edildi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.