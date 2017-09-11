BAĞIMSIZ GSYH GEÇEN YIL YÜZDE 3,2 ARTTI

ANKARA (AA) - Türkiye'de bağımsız yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016'da yüzde 3,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla" verilerini açıkladı.

Buna göre, yıllık bilançolara ve gelir tablolarına dayalı olarak üretim yöntemine göre hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 11,5 artarak 2 trilyon 608 milyar 526 milyon lira oldu. Geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılada en yüksek payı yüzde 16,6 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 11,4 ile toptan ve perakende ticaret ve yüzde 8,6 ile inşaat sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurtiçi hasılada en düşük pay, hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla, 2016 yılında cari fiyatlarla 32 bin 904 lira (10 bin 883 dolar) olarak hesaplandı.

- Hanehalkı nihai tüketim harcamaları arttı

Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları, 2016'da bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 3,7 arttı. Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 59,8 olarak kaydedildi. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 21,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,73 ile ulaştırma ve yüzde 15,68 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı 2016 yılında yüzde 14,8 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,5, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,2 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı 2016 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, yüzde 1,9 azalırken, ithalatı yüzde 3,7 arttı.

- İş gücü ödemeleri yüzde 22,9 yükseldi

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplamalarına göre iş gücü ödemeleri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 22,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 4,1 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı 2015 yılında yüzde 33,2 iken, bu oran geçen yıl yüzde 36,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2015 yılında yüzde 50,4 iken, geçen yıl yüzde 47,1 olarak hesaplandı.

Ulusal Hesaplar Sistemi metodolojisi gereği, dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla değerleri tahmin niteliği taşımakta olup, ilerleyen çeyreklerde ve yıl sonunda güncellenmiş verilerle revize ediliyor. Yıllık güncellenmiş veriler kullanılarak hazırlanan "Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla" haber bülteniyle, 2015 yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla ve tüm çeyrekler, 4 dönem toplamından elde edilen 2016 yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla ve tüm çeyrekler revize edildi.

Anadolu Haber Ajansı