Azerbaycan’dan Tanap’a büyük ödül



Petrol ve gaz sektöründe dünyadaki tek bayram olan ve Azerbaycan’da 2001 yılından bu yana kutlanan “Neftçiler Günü”nde Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev imzalı resmi bir karar yayınlanarak TANAP yönetiminin “Dostluk” ve “İlerleme” madalyalarıyla ödüllendirilmesine karar verildi

Azerbaycan’ın Şahdeniz Doğal Gaz Sahasında üretilen doğal gazı Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya taşımak amacıyla inşa edilen Güney Gaz Koridoru’nun en önemli ve büyük halkasını oluşturan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP), zamanında ve beklenen daha düşük bütçeyle tamamlanması Azerbaycan’dan TANAP yönetimine ödül getirdi. TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol’un, Azerbaycan’da her yıl kutlanan Dünya Neftçiler Günü’nde Azerbaycan Devlet Başkanı İlhan Aliyev tarafından “Dostluk Madalyası” ile ödüllendirildiği duyuruldu. Aynı kapsamda TANAP CTO'SU Mustafa Ayan ve TANAP Proje Direktörü Polat Rustamov da 'Taraggi (İlerleme)' madalyalarıyla onurlandırıldı.

Azerbaycan’ın petrol ve doğalgaz sektörüne verdiği değerin en önemli göstergesi olarak çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu ve mimarı Haydar Aliyev'in kararıyla meslek bayramı ilan edilen 20 Eylül Azerbaycan Neftçiler Günü, petrol sektörü bayramı olarak kutlanıyor. Dünyada, bu konudaki tek bayram olan Neftçiler Günü’nde Azerbaycan’da petrol ve gaz sektöründeki başarılar ödüllendiriliyor.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından böylesi değerli bir ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduklarını belirten TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol “1850 kilometre uzunluğu ile bugüne kadar Türkiye’de yapılan en büyük çap ve uzunluğa sahip boru hattı olan TANAP’ı planlanan tarihte tamamladık ve ayrıca çok titiz çalışarak proje bedelinde de büyük tasarruf sağladık. Çalışmalarımızın takdir edilmesi şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım adına çok değerli bir ödül oldu” dedi. Düzyol, sözlerine şöyle devam etti: “12 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev’in teşrifleriyle açılışını yaptığımız TANAP ile gerek fiziki anlamda gerekse vizyon olarak çok önemli bir enerji projesini başarıyla tamamladık. Bu projenin başarıyla hayata geçirilmesinde hiç şüphesiz ortaya koydukları vizyonla ve verdikleri büyük siyasi destekle en büyük pay sahibi olan Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev’e, projenin başından bugüne kadar görev yamış saygıdeğer bakanlarımıza, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rövnag Abdullayev’e ve değerli yönetim kurulu üyelerimize, projemize mal ve hizmet sağlayan tüm yüklenicive tedarikçilerimize, projemize finansal destek sağlayan uluslararası finans kuruluşlarına, işlerimizin sorunsuz şekilde yürümesinde bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm kurum ve kuruluşlarına ve değerli vatandaşlarımıza ve son olarak gecelerini gündüzlerine katarak projemizin zamanında ve bütçesi içerisinde tamamlanmasını sağlayan değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Böylesi büyük bir projeyi hayata geçirmekten dolayı şahsım, çalışma arkadaşlarım ve ülkem adına gurur duyuyorum. Neftçiler Günü’nde tevdi ettikleri Dostluk Madalyası ile bizleri onurlandıran Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e şükranlarımı sunuyorum.”

TANAP VE GÜNEY GAZ KORİDORU HAKKINDA:

‘Enerji İçin Anahtar Ülke Türkiye’ sloganıyla faaliyetlerini sürdüren ve özellikle son yıllarda ciddi ivme kazanan Türk enerji sektörünün gücüne güç katacak, Azerbaycan’ı Avrupa’nın önemli gaz tedarikçisi ülkelerinden birisi konumuna getirecek Güney Gaz Koridoru, Türkiye ve Avrupa için arz ve güzergah çeşitliliği yaratarak bölgenin enerji arz güvenliğine ve gazın gazla rekabet ettiği bir piyasa yapısının oluşmasına katkı sağlayacak.

TANAP, Güney Gaz Koridoru projesinin en önemli halkasını oluşturuyor. Güney Gaz Koridoru’nun diğer parçaları ise Şahdeniz-2 doğal gaz sahası, Güney Kafkasya Boru hattı ve TAP boru hattı projesinden oluşuyor. 1.2 trilyon metreküp doğal gaz rezerviyle Şahdeniz, Azerbaycan’ın en büyük doğal gaz yatağıdır ve Güney Gaz Koridoru’nun üretim ayağını oluşturuyor. Güney Kafkasya Boru Hattının toplam uzunluğu 691 kilometredir. Gürcistan sınırındaki Türkgözü köyünde TANAP’a bağlanan boru hattının 443 kilometresi Azerbaycan’dan ve 248 kilometresi Gürcistan’dan geçiyor. Proje kapsamında Güney Kafkasya Boru Hattının kapasitesi genişletilerek yıllık 7 milyar metreküpten 23 milyar metreküpe çıkarıldı.

1.850 kilometre uzunluğunun yanı sıra 56 inç çapıyla Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun ve en büyük çaplı doğal gaz boru hattı olan TANAP’ta 17,6 kilometrelik ikiz boru hattının yer aldığı deniz geçişi de yer alıyor. İnşaat sırasında kullanılan geçici tesisler ile yer üstü tesisleri dışında kalan tüm sistem ve boru hattının tamamı, toprağa gömülü olacak şekilde tasarlandı ve inşa edildi. Projede kullanılan yüksek mukavemetli boru ve dirsekler (hotbends) özel olarak üretildi. Ana hat borularının yüzde 80’i ise Türkiye’de üretildi. Projede 4 adet ölçüm istasyonu, 2 adet kompresör istasyonu, 11 adet pig istasyonu, 49 adet blok vana istasyonu, 2 adet gaz çıkışı yer alıyor.

Yapılan çalışmalarla 106 arkeolojik alan keşfedildi. İnşaat çalışmaları sırasında keşfedilen 48 rastlantısal buluntu ile bu sayı 154’e çıktı. Proje kapsamında yapılan kurtarma kazılarında 1.000’den fazla arkeolojik eser gün ışığına çıkarıldı ve ilgili müze müdürlüklerinin envanterine kaydedildi. Erzurum’da bulunan Alaybeyi Höyüğü’nde yapılan incelemeler ve laboratuvar analizleri sonucunda, kalkolitik çağa (yaklaşık olarak MÖ 4750) tarihlenen bu arkeolojik alanın, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde bugüne dek tespit edilen en eski yerleşim olduğu tespit edildi.

Desteklediği sürdürülebilir projelerle bölge halkını sosyoekonomik açıdan destekleyen TANAP, projenin yatırım ve kalkınma ayağı olan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında üç farklı fonlama mekanizması ile Türkiye’ye bir baştan bir başa katkıda bulunuluyor.

Güney Gaz Koridoru’nun Avrupa ayağını TAP boru hattı oluşturuyor. 878 kilometre uzunluğundaki boru hattı Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP boru hattına bağlanıyor. Boru hattı Avrupa’da Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik denizinin altından geçerek İtalya’nın güneyinde son buluyor. 2020 yılında tamamlanması planlanan boru hattı, ilk aşamada 10 milyar metreküp kapasite ile çalışacak. Gelecekte boru hattının kapasitesi ilave komprosör istasyonları ile 20 milyar metreküpe çıkarılabilecek