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AZALAN TURİZM GELİRLERİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLİYOR

30 Kasım 2016 Çarşamba 14:51
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Turizm gelirleri 2016’nın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %32 azaldı. Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, turizm gelirlerinin azalmasının cari açığın finansmanını olumsuz etkilediğini kaydetti. Gözgör “Dış ticarette en çok ihracat ve turizm kaleminden gelirlerin elde edildiğini görüyoruz. İthalat kaleminde yükselişler yaşanırken gelirlerin azalması TCMB’nin rezerv kullanmasına neden oluyor. Bu durum da ileride bir finansman sorununa neden olabilir.” dedi.

AZALAN TURİZM GELİRLERİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLİYOR
Türkiye’ye ziyaret eden yabancı turist sayısı gerilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası Rus turistlerin Akdeniz kıyılarına yaptığı ziyaretler önemli ölçüde azalmıştı. 2016 yılında Rusya ile ilişkilerin yeniden düzenlemesiyle birlikte charter (tarifesiz) uçuşları yeniden başlamıştı. Ancak, genel anlamda turist sayısının önemli ölçüde düştüğünü görüyoruz. Turist sayısında yaşanan azalış turizm gelirlerini de olumsuz etkileyerek cari açığın finansmanını zorlaştırabiliyor.

Cari Açığın Finansmanını Olumsuz Etkileyebilir
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında ülkemizi ziyaret eden turist sayısının 3 milyon 301 bin 194 kişi olduğunu görüyoruz. 2016 yılının Ekim ayında ise ziyaret eden kişi sayısı 2 milyon 449 bin 948 kişiye gerilemiş durumda. 2015 Ocak ile Ekim ayları arasında toplam 33 milyon 059 bin 287 kişi olan ziyaretçi sayısı 2016 yılında 22 milyon 696 bin 776 kişiye geriledi. Toplam ziyaretçi sayısının yaklaşık % 31 gerilediğini görüyoruz. Ziyaretçi sayısının yanı sıra gelirlerde de düşüş dikkat çekiyor. 2015 yılının ilk üççeyreğinde toplam gelir 28 milyar 713 milyon 330 bin TL olurken 2016 yılının aynı döneminde gelirler 19 milyar 811 milyon 626 bin TL ‘ye geriledi. Ziyaret eden turistlerin de önemli ölçüde harcama yaptığını söyleyemiyoruz. Yüksek gelirli ülkelerden gelen ziyaretçi sayısının azalması sonucu gelirlerde yaklaşık % 32’lik azalmanın dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Turist sayısının azalmasında artan güvenlik endişelerinin ve turizm mevsiminin geride kalmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Rusya ile ticari ilişkilerin düzelmesi bir miktar turizmi desteklese de toplam turist sayısı düşük kalmayı sürdürüyor. Turizm gelirlerinin azalması aynı zamanda cari açığın finansmanını da etkiliyor. Dış ticarette en çok ihracat ve turizm kaleminden gelirlerin elde edildiğini görüyoruz. İthalat kaleminde yükselişler yaşanırken gelirlerin azalması TCMB’nin rezerv kullanmasına neden oluyor. Bu durum da ileride bir finansman sorununa neden olabilir. Bu yüzden turizm gelirlerinin toparlanması ve bunun için alınacak önlemler belirleyici olacaktır.

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