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AYTEMİZ VE MEHMETÇİK VAKFI 2 YENİ İSTASYON İÇİN ANLAŞTI

Aytemiz, yapımı devam eden İstanbul-İzmir Otoyolu’nda iki yeni istasyonun işletmesi için Mehmetçik Vakfı ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Aytemiz markası ile 10 yıl boyunca hizmet verecek olan istasyonların 2019 yılı Eylül ayında açılması hedefleniyor.

AYTEMİZ VE MEHMETÇİK VAKFI 2 YENİ İSTASYON İÇİN ANLAŞTI

Aytemiz, yapımı devam eden İstanbul-İzmir Otoyolu’nda iki yeni istasyonun işletmesi için Mehmetçik Vakfı ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Aytemiz markası ile 10 yıl boyunca hizmet verecek olan istasyonların 2019 yılı Eylül ayında açılması hedefleniyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:06
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AYTEMİZ VE MEHMETÇİK VAKFI 2 YENİ İSTASYON İÇİN ANLAŞTI

Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt markası Aytemiz, Mehmetçik Vakfı ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşmaya göre; Otoyol AŞ. tarafından yapımı devam eden, Marmara ve Ege bölgelerini birbirine bağlayacak İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde yer alan ve Mehmetçik Vakfı’na tahsis edilen 2 istasyon alanının işletmesini Aytemiz üstlenecek. Mehmetçik Vakfı tarafından akaryakıt istasyonu işletmesi için Aytemiz’e kiralanan 2 istasyon alanında Aytemiz en yeni ürünleri ve şaşırtan hizmetleriyle tüketiciyle buluşacak. 10 yıl boyunca Aytemiz tarafından işletilecek bu istasyonların Eylül 2019’da açılması hedeflenen İstanbul-İzmir Otoyolu’na paralel olarak hizmete girmesi amaçlanıyor.

Mehmetçik Vakfı’yla yaptıkları anlaşmadan büyük mutluluk duyduklarını belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Tamamen yerli sermayeli, Türkiye’nin en hızlı büyüyen enerji kuruluşlarından biri olarak, ülkemizde toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunan Mehmetçik Vakfı ile manevi yönü çok yüksek ve bir o kadar kıymetli bu iş birliğini hayata geçiriyor olmaktan hem şahsım hem de temsil ettiğim şirketimiz adına gurur duyuyorum. Mehmetçik Vakfı ile ilgili çeşitli tanıtım faaliyetlerinin de yapılabileceği bu 2 istasyonun şimdiden hem şirketimiz hem de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal, Aytemiz’le anlaşmalarıyla ilgili olarak;“Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, vatan hizmetini yerine getirirken Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimizin kendilerine maddi/manevi destek sağlamakta, çocuklarına üniversiteyi bitirinceye kadar yardımda bulunmaktadır. Yapılan yardımların kaynağını, yüce milletimizin yaptığı bağışlar ile değişik işletmelerle yapılan işbirliği sonucu oluşan gelirler oluşturmaktadır. Bu kapsamda; akaryakıt sektöründe 1998 yılında başlayan faaliyetimize, sektörün önemli bir markası olan Aytemiz’i de katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin taraflara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Ahmet Eke ve Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal’ın ev sahipliğinde düzenlenen imza töreninde ayrıca Mehmetçik Vakfı Yatırımlar Müdürü Necdet Ertuş, Aytemiz Yatırım Direktörü İbrahim Nadiroğlu, Aytemiz Yatırım Müdürleri Osman Gülmez ve Hamit Apaydın da hazır bulundu.

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