Aylık ihracat ilk defa 15 milyar doları aştı

Böylece 2018 Mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu. TİM Başkanı Büyükekşi, “Ocak – Mart döneminde ihracatımız yüzde 10,4 artışla 40,7 milyar dolara ulaşırken, 12 aylık ihracatımız yüzde 10,5 artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonunda ise hedefimiz, 170 milyar doların üzerine çıkmak” şeklinde konuştu.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bugün Türkiye’nin geleceğini inşa ederken, yakalanan sivil-askeri işbirliğinin ekonomi ve üretim açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Bu ülkenin ihracatçıları olarak yakaladığımız başarılar, sınırlarımızın ve iç güvenliğimizin sağlamlığıyla paralel. Üretimimiz, yatırımlarımız, ihracatımız ve istihdamımız, tamamen güvene ve güvenliğe bağımlı” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, tarihi bir başarıya daha imza atarak Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin’in terörist unsurlardan arındırıldığını vurgulayan Büyükekşi, “Artık tüm dünya şunu çok net öğrendi: Bu coğrafyanın güç dengesinin merkezi ülkemiz sınırları içerisine isabet ediyor. Siyasi, kültürel ve ticari alanlarda dünyada söz sahibi olan ülkemiz, bölgesinin geleceğine karar verilen masada en baş koltukta oturuyor. Bizler için güvenlik, gelecek, ülkemizin bekası, ihracattan da önce gelir” şeklinde konuştu.



İhracat rakamları Türkiye’ye moral vermeye devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi. Böylece 2018 Mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu. Ayrıca tarihte ilk defa aylık ihracat 15 milyar dolar barajını aşmış oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Mart ayı ihracat rakamlarını Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan ve TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile birlikte Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda açıkladı. Toplantıda konuşan TİM Başkanı Büyükekşi, “Ocak-Mart döneminde ihracatımız yüzde 10,4 artışla 40,7 milyar dolara ulaşırken 12 aylık ihracatımız yüzde 10,5 artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonunda ise hedefimiz, 170 milyar doların üzerine çıkmak” dedi.



Değer arttı, miktar azaldı

TİM Başkanı Büyükekşi, miktar bazında ihracatın ise Mart ayında yüzde 7,6 azalarak 10,5 milyon ton olduğunu dile getirdi “İhracatımız çift haneli artarken, ihracat miktarımızın azalması, aynı malı çok daha yüksek fiyata sattığımızı gösteriyor. Ar-ge ve inovasyona dayalı, markalı, tasarım eli değmiş ürünlerle inşallah ihracat birim fiyatımızı çok daha ileri seviyelere taşıyacağız.” dedi.

Parite değişimlerinin ihracata etkisine de değinen Büyükekşi, “Mart ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 1,1 milyar dolar oldu. Bunda özellikle Euro Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. Yıl genelinde paritenin 1,22 seviyelerinde olmasını bekliyoruz” diye konuştu.



Otomotiv sektörü yine zirveyi bırakmadı

Sektörel bazda ise; Mart ayında en fazla ihracatı, 3,1 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 arttı. Otomotiv sektörünü, 1,7 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Mart ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 53,7 ile Mücevher, yüzde 48,9 ile Zeytin ve Zeytinyağı, yüzde 34,7 ile Yaş Meyve ve Sebze oldu. Genele bakıldığında ise tarım ihracatı yüzde 7,1 ve sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12,6 artarken, madencilik ürünleri ihracatı yüzde 1,4 azaldı.



Mart ayında 154 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 13,6; İngiltere’ye yüzde 19,1; İtalya’ya yüzde 18,1; İspanya’ya yüzde 23,8 artarken, ABD’ye ihracatımız yüzde 1,5 azaldı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artışı ise yüzde 58,2 ile Rusya’da yakalandı. Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle şekillendi: Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 17,7 artış gösterdi. Afrika’ya ihracat yüzde 22,7; Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 10,7; Kuzey Amerika’ya ise yüzde 4,8 arttı. Orta Doğu’ya ihracatımız ise yüzde 10,5 azaldı. Mart ayında AB’nin ihracattaki payı 52,1 oldu.

İllerimizin ihracat performansına bakıldığında; Mart ayında 55 ilimiz ihracatını artırırken, 26 ilimizin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 ilin sıralaması ise şöyle: “İstanbul 6,7 milyar dolar, Bursa 1,4 milyar dolar, Kocaeli 1,3 milyar dolar, İzmir 884 milyon dolar ve Ankara 654 milyon dolar.” İlk 10’da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 20,6 ile Manisa gerçekleştirmiş oldu.



Ekonominin temeli güvenlik ve politik istikrardan geçer

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ekonominin temelinin sağlam bir güvenlik anlayışı ve politik istikrardan oluştuğunu söyledi. Bu iki unsuru koordine ederek, kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını dile getiren Büyükekşi, “Bugün ülkemizin geleceğini inşa ederken, yakaladığımız sivil-asker işbirliği, ekonomimiz ve üretimimiz açısından son derece önemli. Bu ülkenin ihracatçıları olarak yakaladığımız başarılar, sınırlarımızın ve iç güvenliğimizin sağlamlığıyla paralel. Üretimimiz, yatırımlarımız, ihracatımız ve istihdamımız, tamamen güvene ve güvenliğe bağımlı. Yurtiçi ve yurtdışında bu ülkeye güvenen binlerce yatırımcı, kararlarında iktisadi prensipler yanında güvenlik parametrelerini de değerlendiriyor” dedi.



Türkiye’nin bekası ihracattan önce gelir

Artık Türkiye’nin milli kaynaklar ile yerli hava araçları, askeri ekipmanlar, silah ve mühimmat geliştirip ürettiğine ifade eden Büyükekşi, bu sayede hem teröristleri bu topraklardan uzaklaştırıldığını hem de savunma sanayinin ileriye taşındığını dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, tarihi bir başarıya daha imza atarak Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin’in terörist unsurlardan arındırıldığını vurgulayan Büyükekşi, “Terör koridoruna geçit vermeyen ülkemiz, bölgenin en önemli oyuncusu olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Artık tüm dünya şunu çok net öğrendi: Bu coğrafyanın güç dengesinin merkezi ülkemiz sınırları içerisine isabet ediyor. Siyasi, kültürel ve ticari alanlarda dünyada söz sahibi olan ülkemiz, bölgesinin geleceğine karar verilen masada en baş koltukta oturuyor. Bizler için güvenlik, gelecek, ülkemizin bekası, ihracattan da önce gelir. Bu sebeple, bugün burada 71 bin ihracatçı adına Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz” açıklaması yaptı.



Türkiye birçok alanda küresel ligde yer alıyor

2023 hedeflerine giden yolda artık bir dünya markası haline gelen Türkiye’nin bir çok alanda küresel ligde yer aldığını belirten Büyükekşi, tüm gücünü sadece tek bir alana yönlendiren bir ülke olmaktan çıkıp, her alanda ilerleyen bir konuma ulaşıldığını kaydetti. Büyükekşi şöyle devam etti:

“Bir yandan Afrin’de terörle mücadele ederken, diğer taraftan ekonomide rekorlar kırıyoruz. Türkiye 2017’de yüzde 7.4 büyüme yakaladı. Böylelikle, ABD, Almanya, Çin Hindistan gibi devleri geride bırakarak, G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk. Ülkemizin bu denli başarılı bir büyüme performansı göstermesinde ihracatçılarımızın payı büyük. 2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyümenin 0,15 puanı net ihracattan kaynaklandı. İhracat tek başına büyümeye 2,55 puan katkı verdi.”



Sahada kazanılan zaferleri sürdürülebilir kılmanın en önemli yolunun ekonomiyi güçlendirmekten geçtiğini ifade eden TİM Başkanı Büyükekşi, “Bizler de ihracatçılar olarak, yaptığımız her 1 kuruşluk ihracat ile ekonomimize güç katmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.



Öncüpınar ihracata katkı sağlayacak

Kilis’in, tarıma elverişli topraklarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güzide illerinden biri olduğunu da hatırlatan Büyükekşi, şehrin ekonomisinin terör saldırılarından olumsuz etkilendiğini kaydetti. Büyükekşi, “Kilis’in ihracatı 10 sene öncesine kıyasla 5 kat daha yüksek seviyede. Sınır bölgemizin artık terörist unsurlardan temizlenmesi ile birlikte, inanıyoruz ki Kilis ekonomisi tekrar canlanma yaşayacak. 2016 yılında yakaladığı 105 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesinin de en kısa sürede üzerine çıkacak. Öncüpınar Sınır Kapısı da ilimizin ihracatına katkı sağlayacak. Bu kapıdan sadece ürünler değil güvenlik, huzur, barış geçecek” açıklaması yaptı.



Sanayicinin gözü KDV iadesi alacaklarında

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçıların ve sanayicilerin devreden KDV’lerinin iadesi konusundaki maddenin Meclis’te görüşülen kanundan çıkarılması ile ilgili soruyu cevapladı. Büyükekşi, KDV iadeleri ile ilgili Maliye Bakanı Naci Ağbal’la görüştüklerini ve bu konuda hazırladıkları kitapçığı da kendilerine sunduklarını hatırlatarak, “Sanayicilerin ve ihracatçıların 140 milyar TL KDV iadesi alacağı var.



Bu konuda çalışma yapıldı, kanun tasarısı hazırlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi ancak Meclis’te bu madde kanundan çıkarıldı. Konunun hızlı bir şekilde yeniden Meclis’in gündemine gelmesini bekliyoruz. Konuyla ilgili Maliye Bakanı ile yeniden görüşeceğiz” dedi. Uygulamanın bir an önce hayata geçmesini talep ettiklerini dile getiren Büyükekşi, “Yatırım için kaynak lazım. Kaynağı dışarıda aramaya ve kredi kullanmaya gerek yok. Öz sermayemiz KDV alacağı olarak bekliyor. Bu kaynağın ekonomide yatırıma dönmesi lazım” şeklinde konuştu. Konuyla ilgili taleplerinin hükümet nezdinde karşılık bulduğunu hatırlatan Büyükekşi, gazetecilerin dava açmayı düşünüyor musunuz sorusu üzerine, “Hükümetle diyaloğumuz iyi. Konunun yeniden Meclis’in gündemine geleceğine inanıyoruz. Biz doğru yoldayız, mahkemeye vermeye gere yok” şeklinde konuştu.