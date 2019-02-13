Aydın’daki inşaat projelerine Günsan imzası

Anahtar priz ve elektrik aksesuarları alanındaki 17 bin parçalık ürün portföyüyle birçok kamu projesi ve prestijli konut projelerinde yer alan Günsan Elektrik, son iki yılda gayrimenkul projelerinde önemli adımlar attı.

Geçtiğimiz yıl dünya kamuoyunda ses getiren projeler arasında öne çıkan İstanbul Havalimanı’nın aydınlatma kontrolünü üstlenen Günsan Elektrik, 2019 yılında da referans projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Aydın’da yer alan Arke Kotan Projesinde 120 daire, Zeyko İnşaat Green Park’da 160 daire ile TNR Villa projesinde 30 villanın anahtar ve priz ürünlerini sağlayan Günsan’ın 60 bin ürünü kullanıldı.

Günsan Elektrik Satış Direktörü Vedat Yazar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son iki yılda özellikle gayrimenkul alanında önemli adımlar attık. Büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin yanı sıra, ses getiren projelerde yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl parçası olduğumuz İstanbul Havalimanı da buna güzel bir örnek. 2019 yılı itibariyle de bu çalışmalarımız daha da hız kazandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki konut ve inşaat projelerinde ürünlerimiz yer alıyor. Son olarak Aydın’daki konut projelerinde 60 bine yakın ürünümüz kullanıldı. Ürün portföyümüzde yer alan alçak gerilim tesisatı ekipmanları olan elektrik anahtarı, priz, grup priz, şalt malzemesi, kompakt şalter, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarları ile projeler için referans olmaya devam edeceğiz”dedi.