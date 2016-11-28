AVRUPA'NIN EN UZUN TÜNELİ İNŞA EDİLİYOR

GÜMÜŞHANE (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde, Yeni Zigana Tüneli Projesi kapsamında inşası devam eden dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzunu olacak 14,5 kilometrelik çift tünelinin yaklaşık 1,5 kilometresi kazıldı.

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun da geçtiği güzergahta Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan tünelde çalışmalar devam ediyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edilecek.

Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılıp, yüzde 0,85 eğimle inerek Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek.

Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilmiş olacak.

Zigana Tüneli boyunca havalandırma amaçlı 3 şaft yapısı oluşturulacak. Gümüşhane-Trabzon arasındaki yolun 8 kilometre kısalacağı proje bünyesinde 2,7 milyon metreküp kazı, 800 bin metreküp beton imalatı gerçekleştirilecek.

Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında katedilebiliyor. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.

- "Tünelin varlığı dahi bizim için başlı başına bir turizm potansiyeli oluşturacaktır"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Gümüşhane'de de büyük yatırımlara imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

Türkiye'de son 14 yılda, Cumhuriyet döneminde görülmediği kadar büyük hizmetlere imza atıldığını belirten Memiş, Gümüşhane'nin de bu paydan nasibini aldığını söyledi.

Memiş, Gümüşhane'ye yapılan dev yatırımlardan birinin de Yeni Zigana Tüneli Projesi olduğuna işaret ederek, çalışmaların sorunsuz devam ettiğini vurguladı.

Yeni Zigana Tüneli'nin her bir tüpünün 14,5 kilometre uzunluğunda olacağına dikkati çeken Memiş, "Tünel bittiğinde dünyanın en uzun ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüneli olacak. Tünelin varlığı dahi bizim için başlı başına bir turizm potansiyeli oluşturacaktır." dedi.

Memiş, tünelin Gümüşhane'den Trabzon'a 40 dakikada ulaşımı sağlayacağını ifade ederek, "Yeni tünelden seyahat edecek vatandaşlarımız hemen hemen kış şartlarını hiç görmeden, rakım yüksekliğini hissetmeden ulaşım sağlayabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tünelde yaklaşık 1,5 kilometreye ulaşıldığı bilgisini paylayan Memiş, şöyle devam etti:

"Her gün en az 10 metre kazarak ilerliyorlar. Aynı Ovit Tüneli'nde olduğu gibi biz de Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon Limanı'na, Trabzon Havalimanı'na kavuşmuş olacağız. Transit geçişi sağlayacak bu tünelin proje bedeli yaklaşık 550 milyon lira. Buna rağmen bittiğinde maliyetinin, diğer bağlantılar ve işlemlerle 1 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tünel inşaatının, mümkün olduğu kadar en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Şükürler olsun artık dağların arkasında yaşayan insanların sesini duyuyor hükümetimiz. Bu nedenle hükümetimize, bütün bakanlarımıza, özellikle de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'a teşekkür ediyorum."

- Salyazı Havalimanı

Memiş, Başbakan Yıldırım'ın Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde bulunan Salyazı Havalimanı'nın tamamlanarak hizmete açılacağı müjdesini verdiğini de anımsatarak, "Salyazı Havalimanı, Bayburt ile Gümüşhane'nin kullanımına açılacak. Başbakan'ımızın verdiği söz üzerine hemen gerekli girişimleri yaptık." dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından bir heyetin havalimanında incelemede bulunmak üzere Gümüşhane'ye geleceğini belirten Memiş, "Mevcut pistin uzunluğu bin 113 metre, genişliği 45 metre. Yeni projede 3 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde olacak. Bu proje bizim için çok önemli. Böylece hem Yeni Zigana Tüneli hem de Salyazı Havalimanı'nın faaliyete geçmesi ile bölgeye, dolayısıyla da dünyaya çok daha kolay ulaşım sağlayabileceğiz." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı