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AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ENERJİ PROJESİNE TOSYALI İMZASI

Doğu Avrupa’nın en önemli enerji projelerinden biri olan BRUA Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin borularını Tosçelik üretecek. Tosçelik, Bulgaristan, Romanya ve Avusturya’yı birbirine bağlayacak olan BRUA Projesi’nde Romanya hattının boruları için düzenlenen ihalede yerli ve yabancı rakiplerini geride bıraktı. 127 milyon Euro’luk ihaleyi kazanan Tosçelik Spiral Boru, 478 km uzunluğunda doğal gaz borusu ve bağlantı ekipmanlarını temin edecek...

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ENERJİ PROJESİNE TOSYALI İMZASI

Doğu Avrupa’nın en önemli enerji projelerinden biri olan BRUA Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin borularını Tosçelik üretecek. Tosçelik, Bulgaristan, Romanya ve Avusturya’yı birbirine bağlayacak olan BRUA Projesi’nde Romanya hattının boruları için düzenlenen ihalede yerli ve yabancı rakiplerini geride bıraktı. 127 milyon Euro’luk ihaleyi kazanan Tosçelik Spiral Boru, 478 km uzunluğunda doğal gaz borusu ve bağlantı ekipmanlarını temin edecek...

26 Nisan 2018 Perşembe 12:46
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AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ENERJİ PROJESİNE TOSYALI İMZASI

Dört ülkede 20’yi aşkın tesisiyle global çelik üreticisi olan Tosyalı Holding, uluslararası bir ihalede daha rakiplerini geride bıraktı. Tosçelik Spiral Boru, Romanya Doğal Gaz İdaresi TRANSGAZ tarafından açılan boru ihalesini kazanarak uluslararası projelerine bir yenisini ekledi. Tedarik sözleşmesi 23 Nisan 2018 tarihinde imzalanan 127 milyon Euro’luk ihale kapsamında Tosçelik Spiral Boru, 478 kilometre uzunluğundaki doğal gaz boruları ve bağlantı ekipmanlarını temin edecek.

Avrupa’nın en önemli enerji projelerinden biri olan BRUA kapsamında 32” çapında ve 478 km uzunluğunda doğal gaz boruları ve bağlantı ekipmanları, Tosçelik kalitesiyle, hat boyunca 14 stok sahasına teslim edilecek; boru hattının 4,4 bcm’lik taşıma kapasitesi olacak.

Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya’yı birbirine bağlayacak olan ve bu ülkelerin baş harflerinden oluşan BRUA Doğal Gaz Boru Hattı, Bulgaristan ile Romanya’dan 2019 yılına kadar Avusturya’ya 1,75 milyar metreküp, 2022 yılında ikinci etap tamamlandığında ise toplam 4,4 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finansmanı sağlanan BRUA projesinin Romanya bölümü, 18 ayda tamamlanacak.

Tosçelik, ‘asrın projesi’ TANAP’ın da tedarikçisi

Cezayir’de 500 km, Tunus’ta ise 400 km’lik doğal gaz boru hattı projelerinin ardından Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) 470 km’lik bölümünün boru ve ekipman tedarikçisi olan Tosçelik Spiral Boru, kazandığı bu son ihaleyle uluslararası projelerinin boru tedarikçisi unvanını pekiştirdi. Yurt içinde de birçok altyapı projesinde yer alan Tosçelik Spiral Boru, son olarak Devlet Su İşleri’nin Gaziantep-Trabzon ve Elazığ şehirlerine içme suyu ulaştıran projelerine toplam 200 bin tonluk boru tedarik etti.

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