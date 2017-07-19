banner181
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ MAYISTA AZALDI

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:13
Bu haber 539 kez okundu

İnşaat üretimi, Avro Bölgesi’nde mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7, Avrupa Birliği'nde de (AB) yüzde 1,1 azaldı.

AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ MAYISTA AZALDI
FRANKFURT (AA) - 

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın mayıs ayında nisana kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

İnşaat üretimi, 2016'nın mayıs ayına göre ise yüzde 2,6 arttı.

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de de inşaat üretiminin mayısta önceki aya oranla yüzde 1,1 azaldığını, 2016’nın aynı dönemine göre ise yüzde 2,5 arttığını ortaya koydu.

Verisi bulunan AB ülkeleri içinde, mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla azalış yüzde 10,6 ile Slovenya’da, en fazla artış ise yüzde 7,6 ile Macaristan’da ölçüldü. 

Yıllık bazda ele alındığında ise inşaat üretimi en fazla artan ülke yüzde 35,3 ile Macaristan oldu. Azalışlar ise yüzde 16,7 ile Romanya’da, yüzde 5,6 ile İspanya’da ve yüzde 2,1’le de Slovakya’da kaydedildi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.