AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ MAYISTA AZALDI

FRANKFURT (AA) -

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın mayıs ayında nisana kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

İnşaat üretimi, 2016'nın mayıs ayına göre ise yüzde 2,6 arttı.

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de de inşaat üretiminin mayısta önceki aya oranla yüzde 1,1 azaldığını, 2016’nın aynı dönemine göre ise yüzde 2,5 arttığını ortaya koydu.

Verisi bulunan AB ülkeleri içinde, mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla azalış yüzde 10,6 ile Slovenya’da, en fazla artış ise yüzde 7,6 ile Macaristan’da ölçüldü.

Yıllık bazda ele alındığında ise inşaat üretimi en fazla artan ülke yüzde 35,3 ile Macaristan oldu. Azalışlar ise yüzde 16,7 ile Romanya’da, yüzde 5,6 ile İspanya’da ve yüzde 2,1’le de Slovakya’da kaydedildi.

Anadolu Haber Ajansı