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AVRUPA OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 4,5 BÜYÜDÜ

18 Mayıs 2017 Perşembe 10:33
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Avrupa otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 5 milyon 487 bin 695 seviyesine ulaştı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 4,5 BÜYÜDÜ
İSTANBUL (AA) - Avrupa'da otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 5 milyon 487 bin 695'e yükseldi.  Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2017 Yılı Nisan Ayı Avrupa Otomotil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.  AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı bu yılın ocak-nisan döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı ve toplam 5 milyon 487 bin 695 seviyesine ulaştı. 2016 yılının aynı döneminde 5 milyon 251 bin 680 adet satış gerçekleştirilmişti. Aynı dönemde satışlarda en fazla düşüş yüzde 10,1 ile İrlanda, yüzde 3,8 ile Finlandiya, yüzde 3,2 ile Norveç ve yüzde 2,1 ile İsviçre'de yaşandı. Satışların en fazla arttığı pazarlar ise yüzde 25,3 ile Hırvatistan, yüzde 22,3 ile Romanya ve yüzde 20 ile Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

Nisanda pazar yüzde 6,8 daraldı
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı bu yılın nisan ayında 2016'nın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 1 milyon 230 bin 235'e geriledi. 2016 yılı nisan ayında 1 milyon 319 bin 772 adet satış yapılmıştı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 24,5'le İrlanda, yüzde 19,8'le İngiltere, yüzde 19,7 ile Norveç, yüzde 15,3'le Finlandiya ve yüzde 13,2 ile Yunanistan'da görüldü.

Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 29,6, Portekiz yüzde 17,8 ve Polonya yüzde 14,4 ile yer aldı.

2017 yılı nisan ayı sonunda Türkiye, yüzde 10,1 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu.


Anadolu Haber Ajansı
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