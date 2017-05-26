AVRUPA OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 4,4 BÜYÜDÜ

İSTANBUL (AA) - Avrupa otomotiv pazarı yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4,4 büyüyerek 6 milyon 301 bin 835'e ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2017 Yılı Nisan Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı ocak-nisan döneminde yüzde 4,4 büyüyerek 6 milyon 301 bin 835 seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde satışlarını artıran ilk 3 pazar yüzde 23 ile Hırvatistan, yüzde 18,5 ile Yunanistan ve yüzde 18 ile Romanya oldu.

İrlanda'da yüzde 10,5, İsviçre'de yüzde 1,7, Norveç'te yüzde 1,3 düşüş yaşandı.

Ocak-nisan döneminde Türkiye, yüzde 8,6 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke konumunda yer aldı.

- Otomotiv pazar nisanda daraldı

Otomotiv pazarı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 daraldı ve bir milyon 418 bin 130 adet seviyesinde gerçekleşti.

Nisanda Hırvatistan'da yüzde 26,6, Portekiz'de yüzde 18 ve Bulgaristan'da yüzde 14,2 artış yaşanırken, en yüksek düşüşler yüzde 24,7 ile İrlanda'da, yüzde 19 ile İngiltere'de, yüzde 17,8 ile Norveç'te gerçekleşti.

- Otomobil pazarı ilk 4 ayda yüzde 4,5 büyüdü

Otomobil pazarı bu yılın ocak-nisan döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüyerek 5 milyon 487 bin 695 seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde satışlarda en fazla düşüş yüzde 10,1 ile İrlanda, yüzde 3,8 ile Finlandiya, yüzde 3,2 ile Norveç ve yüzde 2,1 ile İsviçre'de yaşandı. Satışların en fazla arttığı pazarlar ise yüzde 25,3 ile Hırvatistan, yüzde 22,3 ile Romanya ve yüzde 20 ile Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı bu yılın nisan ayında 2016'nın aynı ayına göre yüzde 6,8 küçülerek 1 milyon 230 bin 235'e geriledi. 2016 yılı nisan ayında 1 milyon 319 bin 772 adet satış yapılmıştı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 24,5'le İrlanda, yüzde 19,8'le İngiltere, yüzde 19,7 ile Norveç, yüzde 15,3'le Finlandiya ve yüzde 13,2 ile Yunanistan'da görüldü.

Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 29,6, Portekiz yüzde 17,8 ve Polonya yüzde 14,4 ile yer aldı. 2017 yılı nisan ayı sonunda Türkiye, yüzde 10,1 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu.

Hafif ticari araç pazarı ocak-nisanda yüzde 4,2 artarak 674 bin 812 adede yükseldi. En fazla düşüş yüzde 14,1 ile Macaristan'da, yüzde 13,2 ile İrlanda, yüzde 11,7 ile Letonya'da yaşandı. İngiltere, Danimarka, Slovakya, İsviçre ve Litvanya da düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı.

Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 29,3 ile Yunanistan, yüzde 24,1 ile Finlandiya, yüzde 17,3 ile İspanya oldu.

Nisanda hafif ticari araç pazarı yüzde 7,2 daralarak 153 bin 601 adede geriledi. En fazla düşüş yüzde 29 ile İzlanda'da, yüzde 26,7 ile Macaristan, yüzde 25,9 ile İrlanda'da yaşandı.

Satışlarını en çok artıran ise yüzde 20,3 ile Portekiz, yüzde 14,6 ile Bulgaristan oldu.

Türkiye, ilk 4 ayda yüzde 2,87 azalışla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. sırada yer aldı.

Anadolu Haber Ajansı