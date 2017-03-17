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AVRUPA OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 6,1 BÜYÜDÜ

17 Mart 2017 Cuma 16:07
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Avrupa otomobil pazarı yılın ilk 2 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 6,1 büyüme kaydetti. Söz konusu pazar şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 114 bin 430'a ulaştı.

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 6,1 BÜYÜDÜ
İSTANBUL (AA) - Avrupa otomobil toplam pazarı yılın ilk iki ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 6,1 büyüyerek  2 milyon 317 bin 699 adet seviyesine ulaştı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2017 Şubat Ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı bu yılın ocak-şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 büyüyerek 2 milyon 317 bin 699 adet oldu. 2016'nın ilk 2 ayında 2 milyon 185 bin 399 adet otomobil satılmıştı. Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 8,5 ile İrlanda'da ve yüzde 1,4 ile İsviçre'de görülürken, satışlar en çok yüzde 40,9 ile Romanya'da, yüzde 29,3 ile Yunanistan'da ve yüzde 22,2 ile Hollanda'da gerçekleşti.

Şubat artışı yüzde 2,1'de kaldı
AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı ve toplam 1 milyon 114 bin 430 seviyesine ulaştı. 2016 Şubat'ta 1 milyon 91 bin 526 adet satış gerçekleşmişti. Şubatta geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 20,8 ile İrlanda'da, yüzde 9,1 ile Lüksemburg'da, yüzde 5,6 ile Letonya'da, yüzde 5,2 ile Finlandiya'da, yüzde 3,6 ile Norveç'te, yüzde 2,9 ile Fransa'da, yüzde 2,6 ile Almanya'da görüldü. Söz konusu dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 62,8 ile Romanya, yüzde 56,9 ile Yunanistan ve yüzde 28,6 ile İzlanda oldu. Türkiye, şubat sonunda yüzde 5,63 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9. oldu. 


Anadolu Haber Ajansı
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