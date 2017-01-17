banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI 2016'DA YÜZDE 6,5 BÜYÜDÜ

17 Ocak 2017 Salı 11:59
Bu haber 569 kez okundu

Avrupa otomobil pazarında satışlar 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 15 milyon 132 bine ulaştı. Türkiye, yüzde 4,3'lük artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. oldu

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI 2016'DA YÜZDE 6,5 BÜYÜDÜ
İSTANBUL (AA) - Avrupa otomobil pazarında satışlar 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak, 15 milyon 132 bine ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2016 Yılı Aralık Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil pazarı 2016 Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 büyüyerek 15 milyon 131 bin 719 seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aynı döneminde 14 milyon 202 bin 273 satış yapılmıştı.

Geçen yıl otomobil pazarı Hollanda'da yüzde 14,7, İsviçre'de yüzde 2 daralırken, satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 31,7 ile İzlanda, yüzde 25,1 ile Macaristan, yüzde 23,5 ile Hırvatistan oldu. 

Avrupa otomobil satışları Aralık 2016'da bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında yüzde 3,2 artarak 1 milyon 193 bin 286 seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aralık ayında 1 milyon 156 bin 798 otomobil satılmıştı. 

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 48,1 ile Hollanda'da, yüzde 30,1 ile Yunanistan'da, yüzde 16,2 ile İzlanda'da, yüzde 1,1 ile İngiltere'de yaşandı.

Avrupa'da Aralık 2016'da satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, yüzde 82,4 ile Hırvatistan, yüzde 37,4 ile Macaristan, yüzde 29,3 ile Portekiz olarak sıralandı. 

2016 Ocak-Aralık döneminde Türkiye, yüzde 4,3 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. oldu.






Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.