AVRO BÖLGESİ’NDE EKONOMİK GÜVEN “HAFİF” ARTTI

FRANKFURT (AA) -

Avrupa Komisyonunun temmuz ayı "İş ve Tüketici Anketi"nin sonuçlarına göre, Avro Bölgesi’nde Ekonomik Güven Endeksi, haziran ayında 111,1 puan iken temmuz ayında 111,2’ye çıktı. Bu dönemde 0,1 puan artan endeks, 110,8 puan olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi’nde sanayi kesimi güven endeksi ise temmuz ayında, haziran ayındaki 4,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle bölgede sanayi kesimi güven endeksi 4,7 puan olan piyasa beklentisinin altında performans gösterdi.

Piyasalarda 13,7 puan olması beklenen hizmet sektörü güven endeksi ise söz konusu dönemde 13,3 puandan 14,1’e yükseldi. Haziranda eksi 1,3 olan tüketici güven endeksi temmuzda eksi 1,7 olarak kaydedilirken, iş dünyası güven endeksi de 1,15 puandan 1,05 puana indi.

Avro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi, önde gelen bölge ekonomileri arasında yalnızca 0,6 puanla Almanya ve 0,3 puanla da Hollanda’da arttı. Endeks, Fransa’da 0,7, İtalya’da 0,6 ve İspanya’da da 1 puan azaldı.

Temmuz ayında büyük oranda değişmeyen Avro Bölgesi hissiyatı, inşaat ve hizmet sektörlerine olan güvenin yüksek oluşundan kaynaklanırken, perakende ticaret ve tüketici güveni hafifçe zayıfladı.

Sektörlerarası istihdam planlarına bakıldığında ise anket yapılan tüm sektörlerde, çoğunlukla hizmetler ve perakende ticarette yukarı yönlü revizyonlar görüldü.

Anadolu Haber Ajansı