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AVRO BÖLGESİ 4. ÇEYREKTE 0,4 BÜYÜDÜ

14 Şubat 2017 Salı 14:27
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Avro Bölgesinde GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 3'üncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve 2015'in aynı dönemine göre 1,7 artış kaydetti

AVRO BÖLGESİ 4. ÇEYREKTE 0,4 BÜYÜDÜ
FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve 2015'in aynı dönemine göre de yüzde 1,7 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı ikinci öncü verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016'nın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Avro Bölgesinde GSYH artışı, 2015'in son çeyreğine göre ise yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

Daha önce yayımlanan birinci öncü veri GSYH’de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 ve geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,8’lik artışa işaret etmişti. Böylece bölgenin büyüme verisi aşağı yönlü revize edildi.

Ayrıca büyüme performansı, piyasalardaki çeyrek bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,8’lik beklentinin altında kaldı. 

Veriler, 28 üyeli Avrupa Birliğinde (AB) ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nin 2016'nın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 ve 2015’in son çeyreğine göre yüzde 1,8 yükseldiğini ortaya koydu. AB’ye ilişkin birinci öncü büyüme verisi  sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,9 düzeyindeydi. 

Verisi mevcut olan AB üyesi ülkeler ele alındığında, 4. çeyrek GSYH bir önceki çeyreğe göre Almanya'da yüzde 0,4, İtalya’da 0,2, Fransa’da 0,4, İspanya’da 0,7, Hollanda’da 0,5 ve Birleşik Krallık’ta ise yüzde 0,6 yükseldi. Yunanistan ekonomisi ise bu dönemde yüzde 0,4 daraldı.

Geçen yılın son çeyreği ile 2015 yılının son çeyreği karşılaştırıldığında Almanya yüzde 1,8, İtalya 1,1, Fransa 1,1, İspanya 3, Hollanda 2,5, Yunanistan 0,3 ve Birleşik Krallık da yüzde 2,2 büyüdü.

Öte yandan. IHS Markit Economics tarafından yayımlanan Avro Bölgesi Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında 54,4 puan seviyesinde gerçekleşerek, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 0,4’lük büyümeye işaret etmişti.



Anadolu Haber Ajansı
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