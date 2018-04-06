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AVM CİRO ENDEKSİ ZİRVEYE DOĞRU İLERLİYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Şubat ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre; ciro endeksi 2018 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14,1 artış kaydederek 210 puana ulaştı. Şubat ayı endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 13,9 oranında azaldı.

AVM CİRO ENDEKSİ ZİRVEYE DOĞRU İLERLİYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Şubat ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre; ciro endeksi 2018 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14,1 artış kaydederek 210 puana ulaştı. Şubat ayı endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 13,9 oranında azaldı.

06 Nisan 2018 Cuma 12:43
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AVM CİRO ENDEKSİ ZİRVEYE DOĞRU İLERLİYOR

Sektöre ait ciro endeksi, Anadolu ve İstanbul'un GLA büyüklükleri ağırlıklandırarak hesaplanmıştır. AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Şubat 2018’de İstanbul’da 933 TL, Anadolu’da 712 TL olurken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Şubat 2018’de 801 TL olarak gerçekleşti.

Şubat’ta En Yüksek Ciro Artışı Teknoloji Kategorisinde…

Şubat ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 38,6’lık artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki hipermarket kategori ciroları yüzde 20,3, giyim kategori ciroları yüzde 13,6, diğer* alanlar kategori ciroları yüzde 12,9 ve yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 7,9 artarken ayakkabı kategori ciroları yüzde 1,5 azalış gösterdi.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Şubat 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6,1’lik bir azalış yaşandığı gözlemlendi.
AVM Endeksi Şubat 2018 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü: “AVM ciro endeksi son aylarda enflasyon oranının üzerinde artış göstererek yüzümüzü güldürdü. Şubat ayı AVM ciro endeksimiz de %14,1 artış ile %10,26 olan şubat ayı enflasyon oranının üzerinde yükseliş gösterdi. Ciro endeksimiz hızlı bir tırmanış ile kendi rekoruna doğru ilerliyor. Endekste teknoloji kategorisinin en yüksek artışı yaşadığını görüyoruz, bu durumda döviz kurlarındaki hareketliliğin ve bu kategorideki markaların mağaza metrekare verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarının etkili olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan 2017 yılında uzatılarak Eylül sonuna kadar yürürlükte kalan beyaz eşyada ÖTV indirimi teknoloji cirolarını arttıran bir diğer etken olmuştur. Bu kategorideki artışı enflasyondan arındırdığımızda ise oranın %25,7 olduğunu görüyoruz. Metrekare verimliliklerinin yüksek geçen Kasım, Aralık ve Ocak ayları sonrası düşüş göstermesi normal bir durum. Sezon indirimlerinin etkili olduğu her yıl yaşanan bu süreç perakende sektörünün alışık olduğu bir sonuç” dedi.

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