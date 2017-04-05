AVM CİRO ENDEKSİ ŞUBATTA YÜZDE 3,4 ARTTI

İSTANBUL (AA) - AVM Ciro Endeksi, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı ve 184 puana yükseldi. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından oluşturulan AVM Endeksinin şubat ayı sonuçları açıklandı. Verilere göre ciro endeksi, 2017 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 3,4 artış kaydederek 184 puana ulaştı. Aynı dönemde AVM'lerdeki kiralanabilir alanda metrekare başına düşen cirolar İstanbul'da 794 TL, Anadolu'da ise 639 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 701 TL'ye ulaştı.



Ayakkabı-çanta kategorisi yine lider

Kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, şubat ayında yine ayakkabı-çanta kategorisinde yaşandı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artış oldu. Önceki yılın şubat ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki diğer alanlar kategori cirosunda yüzde 6, giyim kategori cirosunda yüzde 4, yiyecek kategori cirosunda yüzde 2 artış görülürken teknoloji kategori cirosunda yüzde 4, hipermarket kategori cirosunda ise yüzde 5 düşüş yaşandı.

Siyaret sayısı endeksinde de yüzde 5,7'lik düşüş yaşandığı gözlemlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, 2017'nin perakende sektöründeki ekonomik dalgalanmalarla geçen ilk iki ayındaki ciro endeksinin, ocak ayındaki düşüşünün ardından şubat ayında yaşanan artış ile birlikte organize perakendenin toparlanmaya başladığına işaret etiğini bildirdi. Belgü, şunları kaydetti: "Ancak artış hala enflasyonun altında. Diğer yandan turizmde de gelişmeye ihtiyacımız olduğu aşikar. Yerli tüketici bir şekilde alışverişine devam ediyor, ancak turist sayısının düşmesi hem giriş sayılarını hem de ciroları olumsuz etkiliyor. Aynı şekilde bilhassa elektronik aletlerde, kozmetikte var olan taksitlendirme sınırlamalarının altını bir kez daha çizmekte fayda var. Kategori bazında bir inceleme yaptığımızda ayakkabı-çanta kategorisi aylardır olduğu gibi yine yükselen grafiğini sürdürüyor. Ziyaret sayısında yaşanan azalmaya rağmen, ciro endeksinin yükselmesini; AVM'lere gelen ziyaretçi profilinin tüketim alışkanlığını değiştirdiği, AVM'lerden yaptığı alışveriş miktarını artırdığı ve dolaylı olarak metrekare verimliliğinin de artışına olanak sağladığı şeklinde yorumlamak mümkün."



"Olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmeli"

Prof. Dr. Emre Alkin ise rapora ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "AVM Ciro Endeksinin şubat ayında yükselmiş olması, benim de birçok sektörde gözlediğim toparlanmayı teyit eder nitelikte. Ocak ayından sonra, ciroların genelde yükselmiş olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Ziyaretçi sayısının aydan aya düşmesine rağmen ciroların yükselmesi, metrekare verimliliğini artıran bir gelişme olarak göze çarparken, şubat ayının 'koşan malları' yine ayakkabı ve çanta olmuş. Üstelik bu kategorilerde cirolar yüzde 14 civarında artmış. Aslında bu durum AVM ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak kadar, moral düzeltmek amacıyla da AVM'lere geldiklerini gösteriyor. Teknoloji ve hipermarketteki düşüş bu düşüncemi kanıtlar nitelikte. Ayakkabı ve çantadaki ciro yükselişi mevsimsel olarak düşünülse bile, üst üste birkaç aydır birinciliği kaptırmamaları bundan sonraki aylar için de bir işaret." Alkin, hayat pahalılığının özellikle gıda ve temizlik maddelerinde etkili olması ve döviz kurlarının elektronik eşya talebini doğrudan etkilemesi sebebiyle bu kategorilerdeki ciro düşüşlerinin hem doğal hem de anlamlı olduğunu dile getirdi.

Yaz aylarına kadar burada ciroların dalgalanacağını söylemenin yanlış olmayacağını kaydeden Alkin, şu ifadeleri kullandı:

"Gelirdeki sert düşüşler veya hayat pahalılığındaki sert yükselişler tüketicilerin kalite ve hijyenden ödün vermelerine yol açtığı bilinen bir gerçek. Dolayısıyla ciro düşüşlerinin bir kısmı da daha hesaplı ürünlerin tercih edilmesi olabilir. Özetle; enflasyon ve işsizliğin yükseldiği bir dönemde AVM Ciro Endeksinin artması, tüketicilerin alışveriş tercihlerinde giderek daha fazla organize pazarları tercih ettiğini gösteriyor."

Anadolu Haber Ajansı