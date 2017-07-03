AVM CİRO ENDEKSİ MAYISTA YÜZDE 10,2 ARTTI

İSTANBUL (AA) - AVM Ciro Endeksi, mayısta 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 216 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Verilere göre, ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 10,2 artarak 216 puana ulaştı. Ciro endeksi, bir önceki aya göre de yüzde 3,8 artış kaydetti.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar Mayıs 2017'de İstanbul'da 959 lira, Anadolu'da 735 lira olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 824 liraya yükseldi.



Ramazan ayı, hipermarket kategorisini coşturdu

Mayısta kategoriler bazında en yüksek ciro artışı, ramazan başlamadan 15 gün önce yapılan toplu market alışverişleri nedeniyle hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 25,9'luk artışla liderliğini korudu. Geçen yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki teknoloji kategori ciroları yüzde 15,4, ayakkabı kategori ciroları yüzde 12, diğer alanlar kategori ciroları yüzde 11,8, giyim kategori ciroları yüzde 10 ve yiyecek içecek kategori ciroları ise yüzde 7,1 artış kaydetti. Ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 5,8'lik azalış yaşandı.



"Harcama kalemlerinde gözle görülür bir artış yaşandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, ramazan ayının her yıl olduğu gibi bu yıl da bereketiyle geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında hipermarket kategorisinde yaşanan ciddi artış bunun bir yansıması. Haziran ayında da Ramazan Bayramı dolayısıyla benzer bir artışın farklı kategorilerde yaşanabileceğini söylemek mümkün. Diğer yandan ziyaret sayısında yaşanan azalmaya rağmen ciro endeksi, geçen yıla oranla yüzde 10,2 büyüme kaydetti. Bu durum, AVM'lere gelen ziyaretçilerimizin daha yüksek bütçeli alışverişler yapabildiğini ve dolaylı olarak bu ziyaretçi grubunun gelir düzeyinde ve harcama kalemlerinde gözle görülür bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Bu durum, hem AVM'ler hem de perakendecilerimiz için oldukça sevindirici."

Anadolu Haber Ajansı