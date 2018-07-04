AvivaSA, Otomatik Katılımın yeni fazına hazır

Müşteri odaklı dijital çözümlerimizle Otomatik Katılımda fark yaratıyoruz

AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, sektörün geleceğini, ‘müşteri odaklılık’ ve ‘dijitalleşme’ olgularının belirleyeceğine inandıklarını vurgulayarak; “Bu yıl başında, 50-99 çalışanı olan işletmeler sisteme dahil oldu ve Temmuz 2018 tarihinden itibaren de, 10-49 çalışanı olan işverenlerin sisteme geçişi söz konusu. Aviva’nın global uzmanlığı ve Sabancı güvencesiyle, Türkiye’deki tüm emeklilik şirketleri arasında toplam fon büyüklüğü ile pazar payında lideriz. Uzman saha ekibimiz ve işverenlerin hayatlarını kolaylaştıracak dijital çözümlerimizle, Otomatik Katılımda Türkiye’nin en büyüklerinin de yer aldığı 5000’den fazla kuruma hizmet veriyoruz.” dedi.

Kuruca, sundukları dijital çözümlerle Otomatik Katılım sürecinde fark yarattıklarının altını çizerek: “İşverenlerin ve/veya mükellefleri adına işlem yapan mali müşavirlerin, kurumsal web sitemiz üzerinden teklif alıp, kolay ve hızlı bir şekilde Otomatik Katılım sürecine dahil olmalarını sağlamak amacıyla, “Online Otomatik Katılım” uygulamamızı devreye aldık. Bu platform üzerinden firma yetkilileri veya firmayı temsil etme yetkisine sahip Mali Müşavirler, herhangi bir satış danışmanına ihtiyaç duymadan teklif alıp, sözleşme sürecini tamamlayabiliyorlar. Satış sonrası hizmetlerde ise, Otomatik Katılım ile birlikte giderek artan müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, müşterilerden gelen soru ve talepleri anında cevaplayabilmek için kurumsal web sitemiz üzerinde “WebChat” uygulamasını devreye aldık. Hem bu uygulamanın hem de geliştirmesine devam ettiğimiz “ChatBot” (sanal müşteri temsilcisi) uygulamamızın devreye alınmasının, satış sonrası hizmet veren ekiplerimizin iş yükünün azaltılmasında etkin bir çözüm olacağına inanıyoruz. Ayrıca, gerçekleştirdiğimiz bordro entegrasyonlarıyla işverenlerin iş yükünü de azaltıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Bi’tıkla Bireysel” ve “Bi’tıkla Kurumsal”

Otomatik Katılım sürecinde, sisteme giren işverenlerin ve çalışanların operasyonel iş yükünü azaltmak amacıyla “Bi’tıkla Bireysel” ve “Bi’tıkla Kurumsal” online şubelerini hayata geçirdiklerini belirten Kuruca, sözlerine şöyle devam etti: “Bi’tıkla Bireysel online şube ile müşterilerimiz cayma işlemlerini, poliçe ve ödeme bilgilerini görüntüleme, poliçe basım ve mail ile gönderme, online olarak fon seçimi işlemlerini yapabilmekteler. Başvuru ve tahsilat süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz “Bi’Tıkla Kurumsal” online şubemiz ile de, operasyonel verimliği sağlamış olduk.”

Geleceğini Biriktirenler Kulübü ve ek faydalar

AvivaSA Geleceğini Biriktirenler Kulübü ve sundukları ek faydalara da değinen Kuruca; “İşverenlere sunduğumuz avantajların yanı sıra, Otomatik Katılıma dahil olan çalışanlara 1 yıl süre ile check-up hizmeti hediye ediyoruz. Otomatik Katılım’dan caymayarak sistemde kalmaya devam edenler ise, alışverişten eğlenceye, tatilden ulaşıma, sağlıktan sigortaya birçok sektörde geçerli kampanya ve avantajlar sunan Geleceğini Biriktirenler Kulübü’müzden yararlanabiliyor.” dedi.

2018 ve sonrasında da liderliğe devam

AvivaSA’nın 2018 hedeflerine de değinen Kuruca, sözlerini şöyle tamamladı: “BES’teki 2015 yılından bu yana bırakmadığımız liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Otomatik Katılımda da şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz başarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Otomatik Katılımda, EGM’nin 25 Mayıs 2018 rakamlarına bakıldığında, sektör fon büyüklüğünde 2,9 milyar TL’ye ulaştı, katılımcı sayısında ise 4 milyonu aştı. Yeni uygulamada bir buçuk yıla yakın bir zaman içinde, mevcut BES’teki katılımcı oranının yarısına ulaştık. Bu sonuç ciddi bir başarıdır. Otomatik Katılımda AvivaSA olarak ise, 2018’de, bu alanda hızlı bir başlangıç yaparak, 269 milyon TL fon büyüklüğü ve 422 bin katılımcı sayısına ulaştık. Devlet katkısı ve Otomatik Katılım düzenlemeleriyle bireysel emeklilik sistemi yaygınlaşırken, toplumumuzdaki tasarruf eğiliminin de olumlu yönde değiştiğini gözlemliyoruz.”