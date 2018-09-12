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AVIS, DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN ARAÇ SPONSORU OLDU

Avis, 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris’te düzenlenen dünyanın en büyük yarış organizasyonu olan Dünya Ralli Şampiyonası WRC’ye araç sponsoru oldu. Şampiyona sürecinde organizasyon ekibinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere 85 adet araç AVIS tarafından temin edildi.

AVIS, DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN ARAÇ SPONSORU OLDU

Avis, 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris’te düzenlenen dünyanın en büyük yarış organizasyonu olan Dünya Ralli Şampiyonası WRC’ye araç sponsoru oldu. Şampiyona sürecinde organizasyon ekibinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere 85 adet araç AVIS tarafından temin edildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:54
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AVIS, DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN ARAÇ SPONSORU OLDU

Otomobil sporlarına gönül veren 50 bin turistin ağırlanacağı organizasyon ile ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, Türkiye’nin uluslararası boyutta gerçekleştirilen bu en büyük yarış organizasyonuna destek olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Ekici, “Dünyadan 155 televizyon kanalı üzerinden yaklaşık 700 milyon izleyiciye ulaşması beklenen yarışların ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına şüphe yok. AVIS olarak bu büyük organizasyonun içinde yer almak bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Türkiye’nin 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası takvimine yeniden dahil olmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.” dedi.

Aralarında Almanya, Finlandiya, İtalya, Portekiz, Arjantin Fransa, Meksika, İsveç, Monte Carlo, Büyük Britanya, Katalonya ve Avustralya’nın bulunduğu 13 ülkede gerçekleştirilen şampiyonanın 10’uncu ayağı 8 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de gerçekleştiriliyor.

Dünyaca ünlü pilotların zorlu mücadelelerine ev sahipliği yapacak olan “Rally Turkey”, 896 kilometre uzunluğundaki parkurda, toplam 17 özel etaptan oluşuyor. Türkiye’de gerçekleştirilecek en büyük yarış organizasyonu olma özelliğine sahip şampiyona 3 gün sürecek ve yarış severler ücretsiz izleyebilecek.

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