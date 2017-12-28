Atü Duty Free 1 Lexus ve 3 Ktm kazandırdı

.Kampanya kapsamında 15 Eylül - 15 Aralık 2017 tarihleri arasında, ATÜ Duty Free İstanbul Geliş Katı mağazalarından alışveriş yapan müşteriler, alkol ve tütün ürünleri hariç her 50€’luk harcamalarında, 1 Lexus IS 200t otomobil veya 3 KTM Duke 250 motosikletten birini kazanma şansına sahip oldular. “www.atukazandiriyor.com” adresindeki formu doldurarak kampanyaya katılan müşterilerden kazanan talihliler 20 Aralık 2017 tarihinde noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Toplam değeri 380.000TL olan ödüllerin asil talihlileri aşağıdaki gibi oldu:

Lexus IS 200T Executive Plus araba: Murat Dicle

KTM Duke 250 motorsikletler: Zeynep Taşkın, Uğur Soylu, Sultan Turan

Talihlilere ödüllerini ATÜ Genel Müdürü Ersan Arcan verdi. Arcan konuşmasında “ ATÜ Duty Free olarak müşterilerimizin seyahat deneyimlerinin başladığı ve bittiği noktada yer alıyoruz, onların memnuniyeti için böyle kampanyalarla heyecan yaratmak bizim için çok önemli. Hediyelerini güzel günlerde kullanmalarını diliyorum” dedi.

ATÜ Duty Free, 4 kıtada, 8 ülkede 120’den fazla mağaza ile gümrüksüz mağazacılık hizmetini Türkiye' de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa Alanya, Muğla Bodrum Havalimanları’nda duty free operasyonu yönetiyor. Yurtdışında ise Gürcistan'da Tiflis, Batum, Kutaisi; Makedonya'da Üsküp, Ohrid; Tunus'ta Enfidha, Monastir, Kartaca, Jerba, Sfax, Tozeur, Tabarka; Letonya'da Riga; Umman'da Salalah; Suudi Arabistan'da Medine; Amerika Birleşik Devletleri’nde Houston George Bush Havalimanları'nda duty free mağazalarını işletiyor. TAV Havalimanları ve Unifree ortaklığında kurulan ve Türkiye'nin en büyük gümrüksüz satış mağaza işletmecisi olan ATÜ Duty Free, yolculara, dünyanın en tanınmış markalarına ait 50 bin çeşit ürüne avantajlı fiyatlarla erişim olanağı sağlıyor.