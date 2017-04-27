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ATLANTİK KONSEYİ İSTANBUL ZİRVESİ 2017 BAŞLADI

27 Nisan 2017 Perşembe 13:52
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Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017, devlet adamları ile uluslararası enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başladı.

ATLANTİK KONSEYİ İSTANBUL ZİRVESİ 2017 BAŞLADI
İSTANBUL (AA) - 
Merkezi ABD'de bulunan düşünce kuruluşu Atlantik Konseyinin bu yıl sekizincisini düzenlenlediği ve iki gün sürecek organizasyon kapsamında, dünyada ekonomi, enerji, yatırım ve dış politika alanlarındaki önemli isimler İstanbul'da ağırlanacak.
“Çalkantılı Bölgede Transatlantik Uzlaşmayı Güçlendirmek” temasının belirlendiği zirvede 45 ülkeden temsilcilerin katılımıyla açık oturumlar, yuvarlak masa toplantıları, özel oturumlar düzenlenecek.
Zirveye, ayrıca İngiliz petrol şirketi BP, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dana Gas, İsrail merkezli Delek Drilling, ABD'li Noble Energy ve Cheniere, Ukraynalı Naftogaz ve Hollanda merkezli EWT gibi uluslararası enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileri katılacak.

Katılımcılar, küresel ve bölgesel enerji görünümü, enerji yönetiminin geleceği, Doğu Akdeniz'de bölgesel iş birliği ve ticareti güçlendirmek, Avrupa doğalgaz tedariğini çeşitlendirmek, bölgesel ve kıtalararası enerji piyasası bağlantıları, Türkiye ve sürdürülebilir enerjinin genişlemesi ve Güney Gaz Koridoru gibi çeşitli başlıklarda düzenlenecek oturumlarda, küresel enerji gündeminini etkileyen konuları ele alacak.

- Atlantik Konseyi 

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan konsey, son yedi senedir İstanbul’da düzenlenen Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarını, bakanları, iş dünyasının önde gelen isimlerini, kanaat önderlerini ve sektör uzmanlarını buluşturarak enerji, ekonomi ve politika alanında, bölgesel ve küresel sorunları tartışmak üzere üst düzey platform sağlıyor.

Washington ve New York’ta her yıl düzenli galalarla ekonomi dünyasını ve üst düzey hükümet yetkililerini bir araya getiren konsey, uluslararası arenada oldukça saygın ve etkin bir kuruluş olarak biliniyor.

Atlantik Konseyi, bünyesinde Adrienne Arsht Latin Amerika Merkezi, Afrika Merkezi, Brent Scowcroft Uluslararası Güvenlik Merkezi, Refik Hariri Ortadoğu Merkezi, Dinu Patriciu Avrasya Merkezi, Güney Asya Merkezi, Küresel Enerji Merkezi, Küresel İş ve Ekonomi Merkezi, Milenyum Liderlik Programı ve Transatlantik İlişkiler Programı gibi araştırma birimlerini bulunduruyor.

Anadolu Haber Ajansı
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