ASTANA EXPO 2017 ULUSLARARASI ENERJİ FUARI

ASTANA (AA) - Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, enerjiyi sorunların ve çıkar çatışmalarının kaynağı olarak görmediklerini, hatta enerjinin küresel barışın sağlanması noktasında önemli bir araç olarak kullanılması gerektiğini düşündüklerini ifade ederek, "Bu noktada ülkemizin bir merkez konumunda olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 Haziran-10 Eylül 2017'de düzenlenecek Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı'ndaki Türkiye Pavyonu'nun tanıtım toplantısında konuşan Metin, düzenlendiği alanlarda ilerlemeyi teşvik eden, iş birliğinin artmasına ve bilginin paylaşımına vesile olan, diyalog yoluyla deneyimlerin aktarılmasını hedefleyen EXPO etkinliklerine ülke olarak büyük önem verdiklerini söyledi.

Metin, ülkelerin sahip oldukları tüm zenginliklerin tanıtılması açısından önemli bir fırsat olan EXPO'ların, daha iyi bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için çözüm önerileri ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanından çok sayıda ziyaretçinin ve birbirinden çok farklı alanlarda uğraşı bulunan kesimlerin aynı mekan ve zamanda bir araya gelmesini sağlayan EXPO etkinliklerini ülke tanıtımı açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 1851'den itibaren düzenlenen EXPO'lara Osmanlı devleti döneminde 17 ve Cumhuriyet döneminde 17 kez katılım sağladık. 2016'da ise ilk kez bir EXPO'ya Antalya'da ev sahipliği yaparak toplam 35 EXPO etkinliğinin içerisinde aktif bir şekilde yer aldık."

EXPO 2016 Antalya ile EXPO konusundaki tecrübe ve birikimlerini farklı bir noktaya ulaştırdıklarını ifade eden Metin, Ekonomi Bakanlığı olarak başta dış ticaret ve yatırım konularındaki çalışmaları EXPO gibi tanıtım organizasyonları ile zenginleştirmek suretiyle vizyonlarını bir adım öteye taşıdıklarını söyledi.

Son olarak Türkiye'nin EXPO 2015 Milano'ya katılımın sürecini koordine ettiklerini ve en fazla ilgi çeken pavyonlardan biri olarak 6 ay boyunca Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Metin, şimdi de Türkiye'nin EXPO 2017 Astana katılımını organize etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

- "Enerjiyi, sorunların ve çıkar çatışmalarının kaynağı olarak görmüyoruz"

Fatih Metin, 115 ülkenin ve 22 uluslararası kuruluşun katılım sağlayacağı Astana EXPO 2017'de yaklaşık bin metrekare ile en büyük alanlardan birine sahip olan Türkiye'nin katılım hazırlıklarını, diğer bütün EXPO'larda olduğu gibi büyük bir hassasiyetle yürüttüklerini bildirdi.

İlgili kurum ve kuruluşlarla yaptıkları istişareler sonucu EXPO 2017 Astana'ya "Sürdürülebilir Enerji İçin Küresel Sinerji" temasıyla iştirak etmeye karar verdiklerini belirten Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünün ve geleceğin enerji kaynaklarının iş birliği, koordinasyon ve ortak akıl ile alınacak kararlar ile sürdürülebilir olacağına inanıyoruz. Yaşanabilir bir dünya için enerjinin barışçıl bir şekilde kullanılması ve paylaşılması, bir temenniden öte bir ihtiyaç olarak bilinmesi gerekmektedir. Enerjinin kazan-kazan stratejisi ile sürdürülebilir olduğuna inanıyor, birilerinin kazandığı birilerinin kaybettiği sıfır toplamlı enerji politikaları ile geleceğin enerjisi ve sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca, enerjiyi sorunların ve çıkar çatışmalarının kaynağı olarak görmüyoruz. Hatta enerjinin küresel barışın sağlanması noktasında önemli bir araç olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada ülkemizin bir merkez konumunda olduğuna inanıyoruz. Hatta 'Enerjinin Merkezi Türkiye' sloganı temamızın odak noktasını oluşturuyor."

- "Yenilenebilir kaynakları ekonomiye kazandırmak üzere ciddi çalışmalar yapıyoruz"

Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin, Türkiye'nin yalnızca enerjinin transfer edildiği bir güzergah değil, bölgesel enerji ticaretinin merkezi ve enerjinin güvenli bir şekilde üretim noktalarından tüketicilere taşınmasında önemli bir aktör konumunda bulunduğunu, bu düşüncelerden hareketle belirledikleri sürdürülebilir enerji için küresel sinerji ülke temasını, kültür ve tarihi zenginlikle birleştirerek tüm dünya ile paylaşmak istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin son 15 yıldır dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı kaydettiğini, buna bağlı olarak da enerji talebinde büyük oranda artış gösterdiğini belirten Metin, bu kapsamda ülke olarak enerjinin de arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğini sağlamak adına yerli ve yenilenebilir kaynakları ekonomiye kazandırmak, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konusunda belli bir seviyeye ulaşmak üzere ciddi çalışmalar yaptıklarını anlattı.

- "3 aylık EXPO süresince tarihi birikimimizi Astana'ya taşıyacağız"

Fatih Metin, şunları kaydetti:

"Şuna içtenlikle inanıyorum ki gerek ülke temamız ve mimari konseptimizde tüm değer ve zenginliklerimizi Türkiye Pavyonumuza yansıtacak gerekse gerçekleştireceğimiz sergi etkinlik ve gösterilerle 3 aylık EXPO süresince tarihi birikimimizi, deneyimimizi, zengin kültürümüzün tüm sıcaklığını paylaşımcı bir anlayışla Astana'ya taşıyacağız. Astana EXPO 2017'nin tüm dünya ülkelerinde, insanlığa geleceğin enerjisi ve sürdürülebilir enerji konularının hassasiyetini ve bu konularda uluslararası iş birliği ihtiyacını en iyi şekilde anlatacağına inanıyorum."

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Astana EXPO 2017 Türkiye Komiseri Tarık Sönmez ise EXPO Astana'ya katılım sözleşmelerini ağustos ayında imzaladıklarını ancak hazırlıklarının bu tarihten çok daha önce başladığını anlattı.

Kazakistan'ın Astana'da EXPO yapmayı kesinleştirdiği tarihten itibaren buna katılacakları düşüncesinden hareketle hazırlıklara başladıklarını ifade eden Sönmez, "Ülkemizin teması ne olmalı konusunu düşündük. Ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarla istişarelerde bulunduk. Küresel iş birliğinin önemini hatırlatacak, Türkiye'nin bu sinerjideki yerini vurgulayacak bir temada hemfikir olduk." diye konuştu.

- Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı

2017 Astana EXPO Türkiye Pavyonu'nun içerik ve tasarımını Ekonomi Bakanlığı adına Dream Design Factory (DDF) firması üstlendi. Aynı zamanda EXPO’nun devam ettiği 3 ay boyunca tüm işletmesini de yapacak olan DDF, 2015 Milano EXPO organizasyonunu da Türkiye adına gerçekleştirmişti.

Verilen bilgiye göre, 10 Haziran-10 Eylül'de yapılacak olan Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı'na 115 ülke ve 22 uluslararası örgüt katılıyor. Toplam 174 hektar alanlık fuar alanında Kazakistan'ın Nur Alem Pavyonu, uluslararası pavyonların yanı sıra alışveriş ve kültür merkezleri yer alıyor.

Yüksekliği 100, çapı 80 metre olan ve fuarın ana pavyonunu oluşturan Nur Alem’de Kazakistan’ın yenilenebilir ve alternatif enerji alanındaki icat ve keşifleri sergilenecek. Fuarı yabancı ülke vatandaşları dahil olmak üzere 5 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi beklenirken, bugüne kadar 1 milyon 200 bin bilet satıldı.

Fuar kapsamında Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Astana Ekonomik Forumu, 8. Uluslararası Sürdürülebilir Ekonomi için Enerji Forumları ve başka önemli etkinlikler yapılacak.

Fuara 5 bine yakın gönüllü çekilirken, yüzlerce polis tarafından da sıkı güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.

Anadolu Haber Ajansı