ASSAN HANİL, AVRUPA’DA ŞİRKET SATIN ALMAK İÇİN KOLLARI SIVADI

Otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, dünyanın en büyük ticari araç ve ekipmanları fuarı IAA 2018’de kendi Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdiği ürünlerini sektörün uluslararası temsilcileriyle buluşturuyor. Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığıyla faaliyet gösteren Assan Hanil, fuarda sergilediği ‘’hava süspansiyonlu sürücü koltuğu” (ASD) başta olmak üzere, yolcu koltuğu, konsol, kapı paneli, tampon ve elektronik parça gibi yüksek teknolojili ürünleriyle büyük ilgi görüyor. Yüksek Ar-Ge kabiliyeti ve yetkin mühendislik kadrosuna sahip olan şirket, bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen ASD koltuk ile dünyada bu alanda ürün geliştirme ve üretim kabiliyetine sahip 5 teknolojik firma arasında yer alıyor.

Hava Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu (ASD) için 40 Milyon Euro Yatırım

Ford Otosan ile tedarik anlaşması imzalayan şirket, Eylül ayında seri üretime geçiyor. ASD ile ilgili orta vadede 40 milyon Euro yatırım yapmayı planladıklarını açıklayan Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner; uçak ve araçlarda ithal koltuk yerine yerli koltuk kullanımını arttırarak yerlileşmeye katkı sağladıklarını, Assan Hanil’in THY (Türk Hava Yolları) ile iştiraki olan TSI Aviation Seats aracılığı ile Türkiye’de uçak koltuğu üreten ilk ve tek şirket olduğunu belirtti. ASD ile ilgili hedeflerinin küresel pazardaki paylarını yüzde 15’lere taşımak olduğunu kaydeden Güner, IAA Ticari Araçlar Fuarı’na katılarak ASD’yi Avrupalı müşterilerine yakından gösterme imkanı bulduklarını söyledi. Güner: “Ar-Ge çalışmalarımız ile sektörümüzde fark yaratıyoruz. Sektörün kalbinin attığı bu fuarda ziyaretçilerin Assan Hanil ürünlerine gösterdiği yoğun ilgi de bunun en güzel göstergesi. Assan Hanil olarak araç içindeki tüm parçaları üretebilme yetkinliğine sahibiz. Ar-Ge çalışmalarımız ile Türkiye’de yüksek teknoloji üreten ve orta vadede ürünlerimizi küresel müşterilerimize ulaştırabilen bir firma olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı da bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi’mizde yürütüyoruz.” dedi.

Yeni Tesis Aksaray’da

Assan Hanil’in küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Güner, sözlerine şöyle devam etti: “Hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımlarımıza hız verdik. Hali hazırda ikisi Kocaeli’nde, biri de Bursa’da olmak üzere üç tesisimiz bulunuyor. Son yatırımlarımızla Kocaeli’deki tesis sayımızı üçe çıkartacağız. Ayrıca, Aksaray’da kurduğumuz yeni tesisin açılışı için de gün sayıyoruz. 2019 yılı ilk yarısında üretime geçmeyi planladığımız Aksaray’daki yeni tesisimiz ile birlikte Assan Hanil’in yurtiçindeki tesis sayısını beşe çıkarmış olacağız."

Avrupa’da Şirket Satın Alacak

Yurt dışı yatırımları kapsamında, Avrupa’da şirket satın almayı planladıklarını söyleyen Güner, ardından bir şirket daha satın alacaklarını ifade etti. Bu tesislerde ASD ve trim parçaların üretiminin gerçekleştirileceğini belirten Güner, “Bu yatırımlarla Türkiye’de de tesisleri olan OEM’lerle birlikte Avrupa’daki yatırımlarımızı genişletirken, müşterilerimize yakın lokasyonda yer almayı hedefliyoruz. Böylece Türkiye’deki varlığımızı yurt dışına da taşıyacağız” dedi.

“Araç elektroniği için Türkiye’de de yatırım yapacağız”

Dünya otomotiv trendlerini yakından takip eden ve bu alanda sektörüne öncülük eden Assan Hanil, geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul’da hissedarları ile birlikte Teknoloji Günü etkinliği düzenledi. Assan Hanil, Türkiye’deki önemli OEM’lerin üst yönetiminin, sektör temsilcilerinin ve 300’ün üzerinde profesyonelin ağırlandığı etkinlikte, Güney Kore’den özel olarak getirtilen otonom sürüş simüle kabini Biz Model SF-E2 ile otonom sürüş ve elektrikli araç teknolojisinde gelinen son noktayı paydaşlarına gösterdi. Kullanıcının moduna göre değişen iç aydınlatma, hareketli ve konferans moduna geçebilen koltuklar, ön kokpit ve kapı içlerinde yer alan fonksiyonel ekranlar, doğal malzemelerden geliştirilen iç trim parçaları gibi her bir detayın, kullanıcı konforunun ve güvenliğinin düşünülerek dizayn edildiği kabin, ilgi odağı oldu. Otomotiv sektöründe geleceği sürücüsüz ve elektrikli araç teknolojilerinin şekillendireceğini ifade eden Atacan Güner, ‘’Orta vadede Türkiye’de otomotiv elektronik parçaları için yatırım yapacağız. Böylece, mevcutta ithal edilen bu ürünleri yerli tedarik ederek ülkemiz cari açığının azalmasına fayda sağlayacak, ilgili ürünlerin üretim teknolojilerini transfer edeceğiz’’ dedi.