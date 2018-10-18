ASKON SAĞLIKTA ŞİDDETE SON VERECEK ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Sağlık sektörünün içinde nitelikli bir işgücü bulunduğunu belirten Dr. Yılmaz, sudan sebeplerle bu değerlerin kaybedilmesine sessiz kalamayız. Bu konuda çözüm önerilenin acilen hayata geçirilmesini belirtti. Dr. Tekin Yılmaz konuya ilişkin şunları söyledi;

Sağlık sektörü yetişmiş nitelikli işgücünü içinde barındıran bir sektördür. Ne var ki, ülkemizde son dönemlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları artmış, sonuncusunu Dr. Fikret Hacıosman hocamızın yaşadığı şekilde olduğu gibi ölümlerle kadar varmıştır. Hal böyle olunca sektöre yönelik çözüm önerilerinin ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. ASKON Sağlık Sektörü olarak bu konuda bire bir yaşadığımız sorunları çözüm önerileri olarak kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Hastanelerde GBT Sorgulaması Yapılması Gerekmektedir

Sağlık çalışanları çalıştıkları ortamlarda çeşitli sebeplerle saldırıya uğramaktadır. Bu saldırılar hiçbir gerekçeye sığdırılamaz. Bu nedenle öncelikle sağlık çalışanları çalıştıkları ortamda kendilerini güvende hissetmelidirler. Hasta kayıt kabul noktalarında Genel Bilgi Toplaması (GBT) uygulaması yaparak suça karışmış kişiler belirlenmeli, doktora bu konuda uyarı gitmeli ve güvenlik görevlisinin tedavi sürecinde doktora eşlik etmesi gerekmektedir.

Hassas Hasta Listeleri Oluşturulmalıdır

Hastanelerde özellikle bazı hassas bölümlerde, psikiyatri vb. tedavileri alan hastaların eğilimlerine göre hassas hasta listeleri oluşturularak, tedavi süreçleri içerisinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalı.

Bilinçlendirme Etkinlikleri Yapılmalıdır

Sağlık çalışanlarına suçlara karşı kendilerini koruma arzusu ve güvenli yaşamın sağlanmasına yönelik bilinçlendirme etkinlikleri yapılmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanlarında oluşan güvenlik kaygısı ve suç korkusunu azaltarak, yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunarak, güvenlik bilincini ve duyarlılığını arttırmak gerekmektedir.

Nitelik Hastane Polisi ve Güvenlik Elemanları Temin Edilmelidir

İçişleri Bakanlığı ile protokol yapılarak, hasta haklarına vakıf, acil durum v.b gibi konularda hastaya nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda eğitimler almış, bu alanda nitelikli emniyet güçleri ve güvenlik elemanları hastanelerde konuşlandırılmalıdır. Hatta mümkünse bu eğitimi almış personel o hastanede sabit bir şekilde görevlendirilerek, hastalara aşina olmalıdır.

Dönemsel Olarak Toplumda Sağlıkta Şiddete Hayır Kampanyaları Yürütülmelidir

Sağlıkta şiddetin son bulmasına yönelik dönemsel şiddete hayır kampanyaları yapılmalıdır. Buna ilişkin kamu spotları yayınlanmalı, okullarda özel gösterimleri yapılmalıdır. Ayrıca kitleleri etkileyen mecralarda; film, dizi vb sağlıkta şiddeti arttıracak senaryolar yer bulmamalıdır.

Mobeseler Arttırılmalı, Aydınlatmalar Çoğaltılmalı

Kamu ya da özel sağlık kuruluşlarının tamamında acil bölüm girişleri veya sokaklarında aydınlatmalarının yeterli seviyeye getirilerek, mobese kameralarının sayısının da arttırılması gerekmektedir.

Caydırıcı, Ağır Cezalar Getirilmelidir

Türkiye’de neredeyse her gün en az 30 sağlık çalışanı sağlıkta şiddetin mağduru olmaktadır. Bu mağduriyetin asgariye indirilmesi için, hasta yakınlarının hasta muayene alanlarından uzak tutulduğu bölgelerin oluşturulması gerekmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten suçlara yönelik ağır cezalar getirilmelidir.

