ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ KEZ TOPLANDI

"6,5 milyon kişiden daha fazlasını ilgilendiriyor"
Türk-İş heyetine başkanlık eden Irgat ise asgari ücret konusunda kamuoyunda çok büyük bir beklentinin olduğunu belirterek, asgari ücretin basında yazıldığı gibi 6,5 milyon çalışanı değil daha fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi. Asgari ücretin en taban ücret ve aynı zamanda bir sosyal ücret olduğunu vurgulayan Irgat, "Asgari ücretten vergi kesilmesini kabullenemiyoruz. Yıllardır söylüyoruz, bu konuda düzenlemeye ihtiyaç var. Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle Komisyonun bunu özellikle görmesi gerekiyor. Umarım beklentilere cevap verecek bir komisyon kararı çıkar." dedi. Konuşmaların ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı basına kapalı yapıldı. Komisyon, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücret kapsamında ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ve Bakan Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında 6 Aralık'ta yapmıştı.
Mevcut asgari ücret net bin 300 lira
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinden ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Anadolu Haber Ajansı
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