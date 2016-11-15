ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tartışmalarıyla ilgili, "Zeytinin dalını kırmak yerine, ağacı büyütmek için çaba harcarız. Ama bu haklarımızdan feragat edeceğimiz anlamına da gelmesin." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek yıl asgari ücretin net bin 600 liraya yükseltilmesi yönündeki isteklerinin "ayakları yere basan bir talep" olduğunu söyledi.

Talep edilen rakamı, TÜİK'in geçen yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olarak sunduğunu belirten Atalay, bundan dolayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin asgari ücretle ilgili açıklamalarının kendilerini şaşırttığını ifade etti.

Türk-İş'in ülkenin refahı, kalkınması ve huzuru için her zaman elini taşın altına koyduğuna dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman zeytin ağacının dalını kırmadık. Türk-İş üyeleri olarak biliriz ki zeytinin dalı kırıldığında bundan işveren kadar biz de olumsuz etkileniriz. Bu nedenle zeytinin dalını kırmak yerine, ağacı büyütmek için çaba harcarız. Ama bu haklarımızdan feragat edeceğimiz anlamına da gelmesin. Asgari ücret bu ülkede 6,5 milyon insanı direkt ilgilendiriyor. Bu çalışanlar her ay bin 300 lirayla evini geçindirip büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Türk-İş, yeri geldiğinde hükümet, yeri geldiğinde ülkenin geleceği adına empati yapar. Ama ekonominin başındakilerin de ayda bin 300 lirayla geçinen işçilerimizle empati yapması gerekir."

Anadolu Haber Ajansı