banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI

15 Kasım 2016 Salı 16:11
Bu haber 803 kez okundu

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Zeytinin dalını kırmak yerine, ağacı büyütmek için çaba harcarız. Ama bu haklarımızdan feragat edeceğimiz anlamına da gelmesin"

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI
ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret tartışmalarıyla ilgili, "Zeytinin dalını kırmak yerine, ağacı büyütmek için çaba harcarız. Ama bu haklarımızdan feragat edeceğimiz anlamına da gelmesin." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek yıl asgari ücretin net bin 600 liraya yükseltilmesi yönündeki isteklerinin "ayakları yere basan bir talep" olduğunu söyledi.

Talep edilen rakamı, TÜİK'in geçen yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olarak sunduğunu belirten Atalay, bundan dolayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin asgari ücretle ilgili açıklamalarının kendilerini şaşırttığını ifade etti.

Türk-İş'in ülkenin refahı, kalkınması ve huzuru için her zaman elini taşın altına koyduğuna dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman zeytin ağacının dalını kırmadık. Türk-İş üyeleri olarak biliriz ki zeytinin dalı kırıldığında bundan işveren kadar biz de olumsuz etkileniriz. Bu nedenle zeytinin dalını kırmak yerine, ağacı büyütmek için çaba harcarız. Ama bu haklarımızdan feragat edeceğimiz anlamına da gelmesin. Asgari ücret bu ülkede 6,5 milyon insanı direkt ilgilendiriyor. Bu çalışanlar her ay bin 300 lirayla evini geçindirip büyük bir yaşam mücadelesi veriyor. Türk-İş, yeri geldiğinde hükümet, yeri geldiğinde ülkenin geleceği adına empati yapar. Ama ekonominin başındakilerin de ayda bin 300 lirayla geçinen işçilerimizle empati yapması gerekir."

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.