ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık yaptı.

Bakan Müezzinoğlu, komisyondaki konuşmasında, olabildiğince ortak karar vermeye çalıştıklarını ve üçlü imza için uğraştıklarını belirterek, buna rağmen işçi kesiminin imzasını alamamalarına üzüldüğünü söyledi.

"Yüzde 8 artış yapıldı"

Hükümetin ve işveren tarafının iki kademeli asgari ücretten yana olduğunu, hükümetin bütçe planlamasında da asgari ücretin iki kademeli olarak yapıldığını ama Türk-İş'in asgari ücretin yılın tamamı için geçerli olması önerisini dikkate aldıklarını vurgulayan Müezzinoğlu, yeni yılda asgari ücretin yılın ilk ve ikinci altı ayı şeklinde olmamasına, yılın tamamı için aynı uygulanmasına karar verdiklerini vurguladı.

Yeni asgari ücret rakamını hükümet olarak işverenle birlikte imzaladıklarını dile getiren Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Hükümet olarak bütçe planlaması yaparken enflasyonu 6,5 olarak hesaplamıştık. Asgari ücretteki artış oranını ise yaklaşık yüzde 8 olarak karara bağladık. Bu çerçevede brüt asgari ücret bin 777 lira 50 kuruş, net asgari ücret bin 404 lira 6 kuruş. Yani bin 300 liraya 104 lira ilave edildi. Bu evli ve 3 çocuklu bir çalışanımız için yaklaşık net bin 500 lira gibi bir rakama denk geliyor. Ben bu anlamda az veren candan, çok veren maldan. İnşallah malımız çoğaldığında çok veren kısmını da çözeriz. Alın terinin bereketine inan biriyim. İnşallah işçi kardeşlerimiz de alın terinin bereketiyle geleceğe umut ve güvenli yürüyeceklerdir. İşverenlerimizden de istediğimiz şu; dünya konjonktüründeki olumsuzluklara asla teslim olmasınlar. Çünkü zorluklar yeni fırsatlar doğurur."

Irgat: "Karara muhalif kaldığımızı belirtiyorum"

Türk-İş'in Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise açıklanan rakamın çalışanların beklentilerine cevap vermediğini söyledi.

Açıklanan asgari ücret rakamının, TÜİK'in açıkladığı rakamıyla da kendi hesaplamalarıyla da örtüşmediğini ifade eden Irgat, "Rakamları beklentilerimizi cevap vermediği için yetersiz buluyoruz. Bu nedenle de işçi temsilcileri olarak karara muhalif kaldığımızı belirtiyorum." dedi.

Demir: Yapılabileceğin en iyisi yapıldı

TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir ise "Şu anda var olan konjonktürde bence yapılabileceğin en iyisi yapıldı diye düşünüyorum. Bu yapılan artış makul, uygun, sürdürülebilir, çalışma hayatına barış getirebilecek oran. İnşallah ülkemize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olur, işsizlerimizin de iş bulmasına katkı sağlar." diye konuştu

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 2 bin 88 lira

2017'de asgari ücret bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanacak. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 510 lira 81 kuruş olacak.

Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu bulacak. Bunun bin 777 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplandı.