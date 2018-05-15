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ASELSAN TEKNOLOJİSİ METRO İSTANBUL’A GELİYOR

ASELSAN ve Metro İstanbul arasında imzalanan protokol ile ASELSAN teknolojisi Metro İstanbul’da kullanılmaya başlanacak.

ASELSAN TEKNOLOJİSİ METRO İSTANBUL’A GELİYOR

ASELSAN ve Metro İstanbul arasında imzalanan protokol ile ASELSAN teknolojisi Metro İstanbul’da kullanılmaya başlanacak.

15 Mayıs 2018 Salı 13:06
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ASELSAN TEKNOLOJİSİ METRO İSTANBUL’A GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Metro İstanbul A.Ş. ile ASELSAN arasında Millî Haberleşme Tabanlı Metro Sinyalizasyon Sistemi geliştirilmesine yönelik olarak şubat ayında imzalanan protokolün ardından çalışmalar hızla devam ediyor.

İstanbul raylı sistemlerinin işletmesinden ve bakımından sorumlu Metro İstanbul A.Ş. ile ortak geliştirilecek olan sistemin, operasyonel ihtiyaçları üst düzeyde karşılayan ileri teknolojik ürün olarak öncelikle yurt içi pazarda yüksek satış potansiyeli olacağı öngörülüyor. İBB tarafından ihale hazırlıkları sürmekte olan M1 Hattı ve takip edecek diğer hatların ihalelerine teklif hazırlık çalışmaları da bu protokol kapsamında yürütülecek.

Haberleşme Tabanlı Metro Sinyalizasyon Projesi kapsamında Araç Üstü Tren Kontrol ve Koruma Sistemi, Trafik Kontrol Merkezi, Hat Boyu Tren Kontrol Sistemi olmak üzere üç temel teknoloji geliştiriliyor.

ASELSAN proje teknik yöneticisi olarak sistem mühendisliği faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda Araç Üstü Tren Kontrol ve Koruma Sistemini geliştiriyor. Metro İstanbul Trafik Kontrol Merkezinin geliştirilmesinden sorumlu olup Hat Boyu Tren Kontrol Sisteminin geliştirilmesinde TÜBİTAK-BİLGEM ile birlikte çalışıyor.

Ortak geliştirilen proje üç aşamada yürütülüyor. Birinci aşamada, geliştirilen yazılımların simülasyon ortamında test edilmesi hedefleniyor. Bu aşamanın 10 ay sürmesi planlanıyor. İkinci aşamada, SIL-4 güvenlik seviyesinde geliştirilecek donanımlar üzerinde yazılımların test edilmesi planlanıyor ve 16 ay içesinde tamamlanacağı öngörülüyor. Üçüncü aşamada ise geliştirilen sistemlerin gerçek donanım ve yazılımlar ile bir adet metro tren seti üzerinde doğrulanması amaçlanıp 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Yurtdışına bağımlılık ortadan kalkacak

Çalışmalar kapsamında Sistem Tasarım Süreci devam ediyor. Proje tamamlandığında dünyada sadece beş-altı firmanın sahip olduğu Haberleşme Tabanlı Metro Sinyalizasyon teknolojisi tamamen milli imkanlarla geliştirilmiş olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ileriki yıllar için planladığı bin km uzunluğunda metro hatları ile 5 bin adet metro aracı yatırımlarının ayrılmaz parçası olan sinyalizasyon sistemlerinde böylelikle yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırılmış olacak.

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