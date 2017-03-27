ARTVİN DOĞALGAZ DAĞITIM İHALESİ

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Artvin il merkezinde doğalgaz dağıtımı için yapılan lisans ihalesinde en düşük teklifi kilovatsaat başına sıfır kuruş ile AKMERCAN Turizm İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. ile ARSAN İnş. AŞ verdi. Söz konusu firmalar arasında daha sonra lisans alma bedeli için yapılacak ihaleyi kazanan şirket, Artvin'de gazın birim fiyatı dışında dağıtımından 8 yıl süreyle ücret almayacak.

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk'ün ihale komisyonu başkanlığını yaptığı ihaleye 6 şirket teklif verdi. Teklif veren şirketlerin evraklarının bulunduğu zarflar açıldı ve tüm şirketlerin yeterlilik şartlarını sağladığı belirlendi..

Daha sonra şirketlerin birim hizmet ve amortisman bedellerinin bulunduğu ikinci zarflar açıldı. İkinci zarflarda en düşük üç teklif sahibi AKMERCAN Turizm Taş. İnş. Güv. Sist. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti., ARSAN Arıtma ve İnşaat AŞ ve AL-ÖZ Mühendislik Nak. İnş. Pet. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. temsilcileri açık eksiltmeye davet edildi.

Açık eksiltmenin birinci turuna kapalı zarfla verilen kilovatsaat başına en düşük teklif olan 0,990 kuruşla başlandı.

Açık eksiltmenin 16. turunda AKMERCAN Ltd. Şti. temsilcisinin kilovatsaat başına sıfır kuruş teklif vermesinin ardından, AL-ÖZ Mühendislik Ltd. Şti. ihaleden çekildi.

ARSAN Arıtma ve İnşaat A.Ş. de sıfır kuruş teklifi kabul etti. Böylece, şirketler EPDK tarafından belirlenen ileri bir tarihte lisans alma bedeli için açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihaleye davet edilecek. Lisans alma bedeline en yüksek fiyatı veren şirket ihaleyi kazanacak ve Artvin'de doğalgaz dağıtım hizmetinden 8 yıl süreyle ücret almayacak.

Mevcut durumda lisans alma bedeli 74 bin 600 lira seviyesinde bulunurken, ihaleyi kazanacak firma 8 yılın sonunda EPDK'nın belirleyeceği dağıtım hizmet tarife bedelini uygulayacak.

Anadolu Haber Ajansı