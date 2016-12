ARTAŞ’TAN 2017’DE 5 YENİ PROJE

İnşaat sektörünün en köklü ve güvenilir firmalarından Artaş İnşaat, 2017 yılını 5 yeni projeyle karşılıyor. İnşa çalışmaları devam eden 5 ve yeni yılda başlayacağı 5 yeni projesiyle yatırımlarına daha da ağırlık veren Artaş İnşaat, toplam 2 milyon 825 bin metrekare inşaat alanında çalışmalarını sürdürecek. Projelerin toplam satılabilir alanı ise 1 milyon 530 bin metrekareyi bulacak.



2017 ARTAŞ İNŞAATIN 40. YILI

Avrupa Konutları markalı projeleriyle konutta kalite ve güvenin markasını oluşturan Artaş İnşaat, 2016 yılında başladığı Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4, Avrupa Office Ataşehir ve ortak girişimle geliştirilen Vadistanbul Park ve Vadipark Seyrentepe projeleriyle son derece aktif bir yılı geride bıraktı. 2016 yılında Avrupa Konutları Kale ve Avrupa Residence & Office Ataköy projelerini teslim eden ve ortak girişimlerle geliştirilen Vadistanbul Bulvar etabının ofis teslimlerine başlayan Artaş İnşaat, 40. yılını kutlayacağı 2017'de inşaat sektöründeki yatırımlarına daha da ağırlık vererek 5 yeni projeyle karşılıyor.



10 ŞANTİYE’DE 6 BİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞAN

İstanbul’da 10 noktada, her gün işleyen şantiyeleriyle çalışmalarına devam edecek olan Artaş İnşaat, 2 milyon 825 bin metrekare inşaat alanını yönetecek. 10 projenin şantiyelerinde toplam istihdam sayısı ise 6 binin üzerinde olacak.



ÇETİNSAYA; “2017 DAHA DA HIZ KAZANACAĞIMIZ VE BÜYÜYECEĞİMİZ BİR YIL OLACAK”

Türkiye’nin potansiyeline ve ekonomisine güveninin tam olduğunu belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Geride bıraktığımız yıl, ülkemizin istikrarlı büyümesine ve her geçen gün bölgedeki artan gücüne set çekilmek istendi. Maalesef hain bir darbe girişimine maruz kaldık. Milletçe zor bir süreci atlattık. Tarihte bir benzerine daha rastlanamayacak bu hain girişimin ardından Türkiye dinamiklerini korumaya devam etti. Çok hızlı bir toparlanma sürecinin ardından çalışmalarımıza daha da ağırlık vererek devam ediyoruz. Milletimize ve ülkemizin dinamiklerine güvenimiz her daim tam oldu. Hiç bir zaman şüpheye veya tereddütte düşmedik. 2023 hedeflerimizden bizi asla alı koyamayacaklardır. 2017 yılı da bizlerin daha da hız kazanacağı ve büyüyeceği bir yıl olacaktır. Bu anlamda devam eden projelerimizin hiç birinde bir an dahi beklemeye geçmedik. Aksine 2017 yılındaki yatırımlarımıza daha da ağırlık vererek 5 yeni projeye başlıyoruz. Devam eden projelerimizle birlikte 10 şantiyede 6 binin üzerinde çalışanımızla faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bu sektörün bir temsilcisi olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Amacımız daima ülkemize katma değer oluşturmak, milletimizin yaşam standartlarını yukarıya çekmek ve bizi tercih eden vatandaşlarımıza her zaman kazanç sağlamak olmuştur. Yeni yılda da aynı amaçla ve inançla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.



“AVRUPA KONUTLARI” MARKALI PROJELERİYLE DEĞER OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Bugüne dek hayata geçirdiği Avrupa Konutları markalı tüm projeleriyle bölgesine değer kazandıran ve konut fiyatlarını yukarı çeken Artaş İnşaat, yeni projeleriyle de İstanbul’un farklı noktalarına değer kazandırmaya devam ediyor.



ANADOLU YAKASI’NIN İKİNCİ “AVRUPA”LISI YAMANEVLER

Artaş İnşaat’ın Anadolu Yakası’ndaki ikinci Avrupa Konutları markalı projesi Ümraniye’de hayata geçirilecek. Avrupa Konutları Yamanevler markasıyla inşa edilecek proje firmanın 2017 yılında başlayacak yatırımları arasında yer alıyor. Projede, 480 bin metrekare toplam inşaat alanıyla, 1.669 konut ile ofis ve ticari üniteler yer alacak. Proje, 285 bin metrekare toplam satılabilir alana sahip.



İSTANBUL’UN KALBİNE “KALE 2” GELİYOR

2016 yılında erken teslimle tamamlanan Avrupa Konutları Kale projesinin yanı başında Avrupa Konutları Kale 2 projesi yükselecek. 2017 yılında hayata geçirilecek proje, 83 bin metrekare toplam inşaat alanıyla, 270 konut ve ticari ünitelerden oluşacak. Projenin satılabilir alanı ise 45 bin metrekareyi buluyor.



TEM LOKASYONUNUN YENİ SERİSİ “ARICILAR”

2017 yılında İstanbul’un hızla değer kazanan bölgesi Arıcılar’da da nitelikli bir projeye başlayacak Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Arıcılar’ın ilk etabını inşa edecek. Projenin ilk etabında 125 bin metrekare toplam inşaat alanında, 384 konut ve ticari üniteler yer alacak. İlk etabın satılabilir alanı ise 68 bin 500 metrekareye sahip.



“ATAKENT” AVRUPA KONUTLARI İLE BÜYÜYOR

Artaş İnşaat, İnşa çalışmaları ve satışı devam eden Avrupa Konutları Atakent 4 projesi A etabına 2017’de B ve C etaplarını ekliyor. Projenin A etabında 517, B etabında 430 konut, C etabında ise 270 konut olmak üzere toplam 1.217 konut ve ticari üniteler yer alacak. Geleceğin Bağdat Caddesi olarak nitelendirilen bir noktada konumlanan proje; A, B ve C etaplarıyla beraber toplam 254 bin metrekare toplam inşaat alanı ve 165 bin metrekare satılabilir alana sahip.