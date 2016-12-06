ARTAŞ İNŞAAT'DAN TL KAMPANYASINA DESTEK

Artaş İnşaat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta sonu Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi açılışında yinelediği “Tüm ticari alışverişlerde Türk Lirası kullanılması” çağrısına destek verdi.

Yenikapı ruhuyla harekete geçen halk, dolar satmaya devam ederken, Artaş İnşaat da bu dayanışmaya katılarak ArenaPark, ArmoniPark ve Kayseri Park AVM’lerindeki kirayı TL’ye çevirme kararı aldı

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağırısıyla birlikte grubumuz bünyesinde bulunan alışveriş merkezlerimizde kiraları TL cinsine çevirdik. Artaş İnşaat olarak devletimizin aldığı ekonomik her tedbirin ve çalışmanın destekçisi olduk. Bu anlamda İstanbul’da faaliyet gösteren ArenaPark, ArmoniPark ve Kayseri’de bulunan Kayseri Park AVM’de, kiraların tamamını TL’ye çevirme kararı aldık. Ülkemiz ekonomisine ve milli para birimimize olan güvenimiz her zaman tamdır.” dedi.