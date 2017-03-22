Arı ürünleri kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılacak

DÜZCE (AA) - Düzce'de arı ürünlerinin kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılmasını hedefleyen konferans gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda, DÜ Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezince (DAGEM) düzenlenen "Arı Ürünlerinin Kozmetoloji Bilim Alanında Kullanımı" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan DAGEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, üniversitenin çevre ve sağlık alanında pilot üniversite seçildiğini anımsattı.

Kalkınma hamleleri kapsamında 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp' (GTT) alanında ihtisaslaşma çalışmalarına başlandığını belirten Kekeçoğlu, "Bu kapsamda, DAGEM olarak arı ürünlerinin sağlık ve kozmetik alanında kullanım olanaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalara hız verdik. Merkezimiz tarafından üretilen bal, propolis, arı sütü, arı zehiri, polen balmumu gibi doğal arı ürünlerini Ar-Ge çalışmaları ile kozmetik ve ilaç sektörüne entegre etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Yığılca ilçesinde bulunan DAGEM'in binasında arı ürünlerinin doğal ortamlarda üretim yaptığını aktaran Kekeçoğlu, "Bu ürünleri uluslararası standartlarda ürünlere dönüştürmek ve uluslararası pazarlarda aranan bir marka haline getirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönüşümün hem Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşmasına, hem de yöre halkının kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülşah Gedik ise bal ve bal ürünlerinin insan sağlığı üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğunu, gelişmiş ülkelerde ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan bal ve diğer arı ürünlerinin önemli bir sektöre dönüştüğünü belirtti..

Türkiye'de de kozmetik alanında kullanılabilecek sağlıklı, doğal ve kaliteli ürünlerin üretilmesi gerektiğini vurgulayan Gedik, şunları kaydetti:

"Arı ürünleri, cilt bakım ürünleri içerisinde en çok tartışılan ve en hızlı gelişen kozmetik ürünlerdir. Yeni aktif bileşen üzerinde en çok çalışılan ve en çok yeni formülasyon geliştirilen ürünler de yine arı ürünleridir. Cilt üzerinde bal, birçok olumlu etkiye sahip. Bal, kan dolaşımını uyarır, deriyi besler ve nemlendirir. Derinin kendini yenilemesini sağlar ve deriyi gerginleştirir. Bu özellikler uzun yıllardır bilinmekte ve pek çok bileşende kullanılmaktadır. Arı ürünlerinden elde edilecek kozmetik ürünleri sağlık açısından son derece iyi sonuçlar getirecektir."

Konferans, katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.