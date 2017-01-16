ARALIKTA YENİ KONUT FİYATLARI YÜZDE 0,47 ARTTI

Aralık 2016'da yeni konut fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,47, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,94 artış gözlendi. Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan ve 68 il, 242 ilçe ve bin 202 mahalleyi kapsayan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nin aralık sonuçları açıklandı. Buna göre, bir önceki aya göre gerçekleşen aylık artış oranı, yükselen kur nedeniyle oluşan maliyet artışının altında kaldı. Aralık ayında Anadolu yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,62 oranında, Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,29 oranında fiyat artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise Anadolu yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 9,5 puan fazla artış gösterdi. Söz konusu ayda yüksek metrekareli konut fiyatlarında düşüş yaşandı. 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,90, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,30, 101-125 metrekarelerde yüzde 0,45, 126-150 metrekarelerde yüzde 0,47 oranında artış görüldü. Yüksek metrekareli olarak tanımlanan 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0,60 oranında azalma yaşandı.

Aralık ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 32'si bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 68'i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Bir önceki aya göre, 1+1 konut tipinde yüzde 0,87, 2+1 konut tipinde yüzde 0,52 ve 3+1 konut tipinde yüzde 0,46 oranında artış yaşandı. 4+1 konut tipinde ise yüzde 0,53 oranında azalma oldu.



"Stok erime hızı düştü"

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Aziz Torun, yeni konutlar kapsamında aralıkta gerçekleşen artışın Nisan 2016'dan beri en yüksek aylık artış olduğunu belirterek, ancak bu miktarın TÜFE'nin altında kaldığını bildirdi. Torun, söz konusu rakamın kur nedeniyle oluşan maliyet artışının da altında kaldığını ifade ederek, "Ayrıca markalı konut projeleri adet bazlı stok erime hızı, kasımda yüzde 3 iken, aralıkta yüzde 2,4'e düştü. Tüm bu veriler, gayrimenkul sektörü tarafından iyi yorumlanmalı ve bu gelişmeler dikkate alınarak planlama yapılmalı” dedi.







Anadolu Haber Ajansı